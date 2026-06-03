Veneçuela aprova Samuel Moncada com a nou ambaixador davant Andorra amb seu diplomàtica a París

L’Assemblea Nacional de Veneçuela ha aprovat el nomenament de Samuel Moncada com a nou ambaixador extraordinari i plenipotenciari davant la República Francesa, un càrrec que inclou també la representació diplomàtica concurrent als principats d’Andorra i Mònaco. La designació va ser avalada aquest dimarts durant una sessió ordinària del parlament veneçolà. Amb aquest nomenament, Moncada es convertirà en el principal representant diplomàtic de Veneçuela davant Andorra, tot i que la seva acreditació estarà basada a París, una fórmula habitual en les relacions diplomàtiques amb microestats europeus.
Segons apunta l’Agència Veneçolana de Notícies, el diplomàtic assumirà la missió amb l’objectiu de reforçar les relacions amb França i recuperar marcs de cooperació històrics, una tasca que s’estendrà també a Andorra i Mònaco dins del sistema de representació concurrent. Moncada és una figura coneguda dins de la diplomàcia veneçolana i del govern de Nicolás Maduro. Historiador de formació, ha ocupat diversos càrrecs d’alt nivell, entre ells el de ministre d’Afers Exteriors, ambaixador davant l’Organització d’Estats Americans (OEA), representant del país davant el Regne Unit i, més recentment, ambaixador permanent de Veneçuela davant les Nacions Unides entre 2017 i 2026.
Moncada és una figura coneguda dins de la diplomàcia veneçolana i del govern de Nicolás Maduro
Durant la sessió parlamentària, la diputada Azucena Jaspe va defensar el perfil de Moncada i va assegurar que la seva designació arriba en un moment que, segons la lectura del govern veneçolà, ha de servir per reforçar els vincles diplomàtics amb Europa i impulsar una nova etapa de relacions internacionals basada en el «respecte mutu». El nomenament arriba en un context en què Andorra manté relacions diplomàtiques amb Veneçuela, si bé sense representació resident al Principat. Habitualment, aquestes acreditacions es gestionen mitjançant ambaixades establertes en tercers països, principalment París o Madrid.