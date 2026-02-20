Espot sosté a Barcelona que l’Acord és un procés de “modernització” amb “independència del color polític”

Prop de 200 persones han assistit aquest dijous al col·loqui que el cap de Govern, Xavier Espot, i el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, han ofert a Barcelona per explicar l’Acord d’associació amb la UE i defensar que es tracta d’un text “transparent” i “independent del color polític”. L’acte, obert al públic i adreçat especialment a estudiants de Dret i joves juristes, ha combinat intervencions institucionals amb un debat amb els assistents.
La conferència, titulada Andorra i la Unió Europea: anàlisi jurídica i política de l’Acord d’associació, s’ha celebrat a la Universitat Abat Oliba CEU, organitzada per la Càtedra d’Estudis Europeus Jean Monnet en col·laboració amb l’European Law Students’ Association (ELSA). Una part significativa dels assistents han estat joves andorrans.
Durant la seva intervenció, Espot ha defensat que el text negociat forma part d’“un procés de modernització i transparència” que el país ha iniciat fa anys. Ha assegurat que aquest camí “no ha estat improvisat” i que respon a “una visió compartida per successius governs, amb independència del color polític”, orientada a obrir i diversificar l’economia andorrana.
“És un procés de modernització i transparència amb independència del color polític” – Xavier Espot
El cap de Govern ha recordat que, després d’un model basat en el comerç, el turisme i el sector financer, Andorra ha impulsat reformes estructurals com la del sistema fiscal, la signatura d’acords sectorials amb la UE i el reforç de la lluita contra el blanqueig de capitals. En aquest context, ha remarcat que l’Acord d’associació ha de permetre l’entrada d’Andorra al Mercat Interior de la Unió Europea.
Segons ha exposat, aquest pas possibilitarà que les empreses andorranes puguin oferir productes i serveis al mercat europeu en condicions equivalents a les dels estats membres, participar en licitacions públiques i superar les barreres tècniques actuals. El mandatari també ha afirmat que l’Acord és “absolutament vital si volem aconseguir diversificar l’economia”.
Espot també ha posat l’accent en l’impacte per als joves. Ha destacat que podran accedir al mercat laboral europeu i a noves oportunitats de mobilitat acadèmica i professional “sense traves”. Això els permetrà estudiar, treballar, residir i jubilar-se amb el mateix tracte que els nacionals de la UE. Al mateix temps, ha subratllat que l’Acord ha de ser “una palanca” perquè els joves andorrans que vulguin desenvolupar la seva carrera professional al país puguin fer-ho en sectors d’alt valor afegit que avui no són viables.
“Ha de ser una palanca perquè els joves andorrans puguin desenvolupar la seva carrera professional al país” – Xavier Espot
Tot i el to positiu, els intervinents han reconegut que el text negociat comporta reptes. Han assenyalat la necessitat d’adoptar el cabal europeu inclòs en l’Acord, la creació de noves estructures administratives i un cost estimat d’implementació d’uns tres milions d’euros anuals.
Durant el debat amb el públic també s’han plantejat preguntes sobre l’impacte en l’habitatge. Espot ha assegurat que el text “no conté cap disposició que pugui dificultar les polítiques d’habitatge actuals” i ha remarcat que les decisions en aquest àmbit continuaran sent nacionals. En aquest sentit, ha defensat que es preserven elements essencials com la fiscalitat pròpia, la política exterior i el control de fronteres.
L’acte ha estat inaugurat pel vicerector i rector honorífic de la Universitat Abat Oliba CEU, Juan Francisco Corona, i la cloenda ha anat a càrrec del president d’ELSA Barcelona – UAO CEU, l’andorrà Miquel Ángel Català Gascón, en una sessió que ha combinat explicacions institucionals i participació activa dels estudiants.