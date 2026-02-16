Meritxell, la IA sobre l’acord amb la UE, supera les 5.400 consultes des de la seva posada en marxa

Meritxell, la IA que respon dubtes sobre l’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea (UE), ha rebut prop de 5.400 consultes des de la seva posada en funcionament l’octubre del 2024. En total, hi ha hagut 10.832 interaccions, tot i que cal tenir en compte que cada pregunta i resposta es compta com a una interacció per separat i, per tant, la meitat d’aquesta xifra representa el nombre de consultes totals.
Segons dades facilitades pel Govern, les demandes més recurrents durant aquest temps (per volum de preguntes) són, en primer lloc, les consultes relacionades amb l’empresa, el mercat i el comerç (11%). Concretament, es demana quin impacte tindrà l’acord sobre les empreses andorranes, el comerç, les duanes, les mercaderies, els serveis i les importacions i les exportacions. En segon lloc, es demana pels avantatges i desavantatges de l’acord i l’impacte general sobre Andorra (8,5%), mentre que la tercera qüestió més demanada està relacionada amb el sistema de quotes, permisos, residències i control migratori (8,1%).
Ja amb percentatges més baixos, apareixen qüestions relacionades amb els impostos i la fiscalitat (6,5%), la sobirania, el referèndum i el rol de les institucions (4,9%), el treball i els drets laborals (3,6%) i la regulació financera, la protecció de dades i la compatibilitat normativa (2,5%). Els temes més repetits, tot i que en menor mesura, afecten qüestions com ara la seguretat social, la sanitat i les pensions (1,8%); la llengua catalana i la identitat andorrana (1,4%); l’educació i el reconeixement de les titulacions (1,3%) o la lliure circulació de persones (1,3%).
D’altra banda, el Govern també desgrana les preguntes més repetides que la ciutadania ha fet durant aquest temps a la intel·ligència artificial. “L’acord afecta els impostos?” (114); “Afecta l’acord d’associació a la immigració?” (60); “Quins són els avantatges i desavantatges de l’acord?” (56); “Com funciona el sistema de quotes de l’acord?” (42); o “L’acord és bo per a les empreses andorranes?” (38) són les qüestions sobre les quals s’ha insistit més.
A més distància, hi ha altres preguntes, com ara “Afecta l’acord d’associació al futur d’Andorra?” (35); “Com es calcula la quota de noves residències…?” (19); “Pujaran els impostos? / Com afectaran els impostos?” (13–14); “Hi haurà referèndum sobre l’acord?” (5); i “Diferència entre unió duanera i territori duaner” (11), que també s’han repetit en algunes ocasions.
En definitiva, l’eina dona resposta a tots els dubtes que es plantegin sobre l’acord. Per respondre, utilitza la informació continguda en el text, els estudis d’impacte realitzats fins ara i altres documents oficials. Els usuaris poden formular qualsevol pregunta i la intel·ligència està entrenada per oferir informació de manera clara i rigorosa a partir de la documentació que hi conté.