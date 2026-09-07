Espot situa Andorra davant de «decisions transcendents» sobre habitatge i la relació amb Europa

El cap de Govern, Xavier Espot, ha aprofitat la seva salutació amb motiu del Dia de Meritxell per situar Andorra davant d’un seguit de «decisions transcendents» que, segons ha assenyalat, marcaran el futur de les pròximes generacions. «Andorra afronta decisions transcendents», ha remarcat el mandatari governamental, abans d’enumerar alguns dels principals reptes que considera que té el país al davant. En aquest sentit, ha defensat la necessitat de «continuar fent compatible el dinamisme econòmic amb la preservació del nostre territori», així com de poder «garantir que els joves puguin emancipar-se i accedir a un habitatge assequible».
Altrament, Espot també ha incidit en la transformació del model econòmic, apuntant al fet de «consolidar una economia més innovadora, més diversificada i més competitiva», alhora que s’han de reforçar els serveis públics i garantir que aquests continuïn responent a les expectatives de la ciutadania. En paral·lel, Espot ha situat la relació d’Andorra amb Europa entre les decisions de futur que haurà d’afrontar el país, tot i evitar fer una referència explícita a l’Acord d’associació: «Hem de decidir quin paper volem tenir en una Europa i en un món que també estan canviant profundament».
«El veritable progrés no consisteix només a créixer. Consisteix a assegurar que aquest creixement es tradueixi en més oportunitats i una millor qualitat de vida per a tothom» – Xavier Espot
«El veritable progrés no consisteix només a créixer. Consisteix a assegurar que aquest creixement es tradueixi en més benestar, més oportunitats i una millor qualitat de vida per a tothom», ha afegit Espot, qui ha aprofitat la salutació per utilitzar també la efemèride del 50è aniversari del nou Santuari de Meritxell com a exemple de la capacitat del país per afrontar moments de transformació, recordant que Andorra «va saber transformar una pèrdua immensa en una oportunitat per aixecar un nou símbol d’esperança».
En aquest sentit, el cap de l’Executiu ha defensat que renovar-se «no vol dir deixar de mirar qui som» i ha reivindicat la capacitat d’Andorra per adaptar-se als nous temps, però mantenint-se fidel als seus valors. «Estimar un país també significa preparar-lo perquè les generacions futures hi trobin encara més oportunitats que les que vam tenir nosaltres», ha afirmat Espot, qui ha tancat el missatge expressant la confiança en una Andorra que continuarà sent sobirana, oberta al món sense renunciar mai a la seva identitat, pròspera, cohesionada i solidària».