El mandatari s’empara en les diferents casuístiques de cada família per justificar el retard en aplicar solucions a la crisi de l’habitatge

Aquest dimecres, en el marc del programa de RTVA ‘El cap de Govern respon’, Xavier Espot ha abordat la problemàtica de l’habitatge, un dels temes que més preocupa la societat andorrana. En aquesta edició, representants de la Visura Ciutadana han traslladat les preguntes recollides entre la població al màxim mandatari, seguint el Reglament de Participació Ciutadana que regula aquest espai anual.

Solucions a llarg termini i tensions amb els propietaris

Espot ha reconegut que els preus dels habitatges són desorbitats, tant per als residents com per als treballadors immigrants que arriben al Principat, i ha afirmat que aquesta situació s’ha anat agreujant des del 2016 o 2017. “La problemàtica de l’habitatge s’ha convertit en una problemàtica estructural”, ha declarat, tot argumentant que no es poden aplicar solucions immediates. “Hem posat des de Govern les llums llargues”, ha assegurat, posant èmfasi en l’elaboració de plans a sis o set anys vista per garantir-ne l’efectivitat.

El mandatari també ha abordat la tensió que generen aquestes mesures amb els propietaris d’habitatges, especialment per l’impacte que tenen les regulacions en la rendibilitat del mercat immobiliari. “Com més intervenció hi hagi en l’habitatge, més desincentius als propietaris”, ha explicat, tot i defensar que el Govern treballa per equilibrar les necessitats de regulació amb la sostenibilitat del sector.

Davant les inquietuds sobre si aquestes accions podrien propiciar la creació de guetos, Espot ha estat contundent: “No és possible perquè s’està intentant construir el parc públic al centre de les parròquies i en cadascuna d’elles”. A més, ha afegit que els guetos, com els vistos durant la Segona Guerra Mundial, són un risc inexistent a Andorra.

Per altra banda, Espot ha fet referència també a la gestió de la crisi de l’habitatge en països veïns, com Catalunya, on la regulació dels preus del lloguer ha passat per la definició de zones tensionades. Tot i considerar aquestes mesures inspiradores, ha subratllat que no resolen la rendibilitat per als propietaris, un problema que també afecta Andorra. Tanmateix, ha reconegut que construir a Andorra és molt car per la manca de terreny i els elevats costos associats. Per aquest motiu, ha reiterat la necessitat d’invertir en habitatge públic i de buscar nous recursos per finançar aquestes accions.

En aquest context, el mandatari també ha posat el focus en els joves, molts dels quals, tot i tenir una feina estable i estar titulats, encara viuen a casa dels seus pares a causa dels preus dels lloguers. “És una assignatura pendent que els joves deixin els pisos de lloguer i accedeixin a comprar el seu propi pis. Hem d’apostar per això”, ha afirmat, destacant la importància d’afavorir l’accés a la propietat com una solució a llarg termini per a la crisi de l’habitatge.