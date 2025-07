Defensa dels drets dels pensionistes

L’USdA crea un sindicat per als jubilats i reclama al Govern un full de ruta per corregir els greuges en les pensions

El nou sindicat reclama mesures per a les jubilacions més baixes i no descarta una concentració si no s’atén la demanda

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) ha anunciat la creació d’una nova branca específica per als jubilats de l’administració pública, una iniciativa pionera que té com a objectiu “defensar els drets d’aquells que han quedat pel camí”, segons ha confirmat a aquest mitjà Joan Torra, president de l’Associació de Bombers d’Andorra i membre destacat de l’USdA. La decisió arriba en un moment en què, segons Torra, “hi ha un greuge evident entre funcionaris, generat per anys de paralització de la carrera professional i reformes legals que han afectat les pensions de manera desigual”.

“El nostre objectiu és donar veu a aquells jubilats que han estat oblidats per l’administració”, ha explicat Torra, recordant que molts funcionaris es van jubilar amb un 50% o un 60% del seu sou, i que no es beneficien dels augments salarials posteriors. “Si hi ha una pujada del 10% ara, a ells no se’ls aplica. Sobre una pensió, això representa una diferència molt gran”, ha lamentat. Torra ha denunciat que la reforma del pla de pensions el 2015 va crear desigualtats entre treballadors que feien la mateixa feina, amb diferències de fins a 200 euros mensuals. “Hi ha casos reals de funcionaris que van entrar el mateix dia, van treballar junts, i un es va jubilar amb el 50% i l’altre amb el 60%. No és just”, ha afirmat.

Davant aquesta situació, el nou sindicat de jubilats no descarta prendre mesures si no hi ha resposta institucional. “Recordarem al Govern el seu compromís electoral. Si no som escoltats, valorarem una concentració o accions legals, sempre amb suport jurídic”, ha dit Torra. En el comunicat emès per la USdA, el sindicat denuncia la manca de mesures correctores per als jubilats afectats per la ‘no GAdA’ i exigeix al Govern que compensi aquest col·lectiu. També adverteix que les reformes legislatives acumulades han erosionat la confiança en el sistema públic de pensions. Amb la creació d’aquesta nova branca, la USdA reafirma que “continuarà lluitant perquè cap col·lectiu quedi enrere”.