Incompliment dels requisits d'immigració

‘Argentinos en Andorra’ es mostra preocupada per la situació irregular dels menors al país

El president, Marcelo Ponce, lamenta que hi hagi menors vivint en contexts complicats, però destaca que “la llei està per sobre de tot"

L’Associació ‘Argentinos en Andorra’ s’ha pronunciat en vers a la imminent sortida de 51 famílies del Principat en el cas que aquestes no resolguin la seva situació de reagrupament familiar. Des del gener de 2024, un total de 142 les famílies que han hagut de marxar del país per motius similars. En aquest sentit, el seu president, Marcelo Ponce ha explicat en declaracions amb aquest mitjà que la gran majoria d’aquestes famílies “estan bé”, que Govern va avisar-les amb antelació i que ara han de marxar sota els paràmetres de la llei.

No obstant això, la preocupació de l’associació i de Ponce és en vers als menors d’edat que formen aquests nuclis familiars. “Han de patir situacions per les quals ningú voldria passar, com viure en pisos pastera”. En aquest sentit, el president explica que des de fa un temps estan treballant plegats amb el ministeri d’Interior per tal d’informar i explicar de manera detallada a les famílies que arriben quina és la llei i a quina situació futura es poden arribar a enfrontar en cas de no complir la legislació. Una col·laboració amb l’executiu que, segons Ponce, està donant els seus fruits reduint el nombre de persones i famílies que arriben al límit de la situació.

D’aquesta manera, des de Argentinos en Andorra es lamenta que hi hagi menors vivint en contexts complicats, però es pondera que “la llei està per sobre de tot i s’ha de respectar”, instant així, als pares responsables dels menors, a evitar portar-los a aquestes situacions.