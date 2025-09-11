Espot planteja l’anàlisi de la regulació dels residents passius en afirmar que “surt massa barat” venir a viure al país

El Consell General ha centrat el debat d’aquest dijous en la política migratòria, les quotes de residents passius i la inversió estrangera. El cap de Govern, Xavier Espot, ha admès que cal revisar les condicions per establir-se al Principat i ha reconegut que “estic d’acord en el fet que avui dia surt massa barat venir a viure a Andorra”. En aquest sentit, ha remarcat que l’Executiu treballa per posar més garanties i equilibrar l’arribada de nous residents amb la protecció del mercat intern.
En aquest sentit, Espot s’ha mostrat obert a què es faci una “reflexió” sobre l’increment de l’impost a la inversió estrangera immobiliària i també al voltant de la inversió que es demana als residents passius. Ha alertat, però, que un augment només en aquesta darrera figura podria derivar automàticament en un increment de demandes de residència per compte propi, i per això ha defensat que aquest replantejament s’ha d’abordar “de manera conjunta”.
Des de l’oposició, el conseller socialdemòcrata Pere Baró ha advertit que “no pot passar per davant la inversió especulativa” i ha defensat que no cal modificar la pressió fiscal perquè la població no marxi. En la mateixa línia, el president de Concòrdia, Cerni Escalé, ha assegurat que “el Govern, amb l’ajut que vol donar respecte a la compra d’un habitatge, fa una mesura parcial, mentre que el problema és molt més gran”. Així i tot, Escalé ha celebrat que l’Executiu estigui “disposat” a obrir aquest debat i ha anunciat que aquesta mateixa setmana presentaran una “proposta de modificació legislativa” en aquest sentit.
Espot ha respost que “ha estat el Govern qui ha protegit a la població de les pròrrogues, som nosaltres qui ha fet un parc públic d’habitatge”. Alhora, ha destacat que gràcies als canvis de la Llei Òmnibus, 300 habitatges turístics ja han arribat al mercat. En aquest sentit, el cap de Govern ha negat haver “venut el país” i ha reconegut que hi ha aspectes del creixement urbanístic que no li agraden. Tot i això, ha remarcat que “ens trobem en un moment de creixement urbanístic, i és cert que el Govern té la feina de governar” i ha apuntat que, fins i tot als comuns on governa l’oposició “han realitzat moltes mesures que ja ha fet DA”.
Marsol defensa que la desigualtat disminueix
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha afirmat que “la desigualtat està decreixent” i que les dades del 2023 mostren una millora respecte a l’any anterior. A més, ha remarcat que “governem per la majoria de la ciutadania” i que l’IPC ha crescut menys que els salaris, tot destacant mesures com el transport públic gratuït o el parc públic d’habitatge. Segons ha dit, “la situació està millor que l’any 2024” i “els quintils 2, 3 i 4 han incrementat els seus ingressos, mentre que el darrer ha disminuït”.
El conseller del PS, Pere Baró, ha advertit que Andorra “va en dues velocitats”, amb una “Andorra dels rics” i una “Andorra dels treballadors més empobrida”. A més, ha recordat que “l’11,5% de la població no pot escalfar casa seva a l’hivern” i ha reclamat mesures “reals i valentes” com la reducció de la jornada laboral o bressols gratuïtes. També ha criticat la política d’habitatge i ha alertat sobre la descongelació dels lloguers.