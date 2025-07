Sortida progressiva

Espot obre la porta a una desintervenció “molt quirúrgica” del mercat del lloguer a partir del 2027

El cap de Govern defensa que caldrà una sortida gradual i pactada del model actual i assegura que els pisos del projecte Pellicer s’acabaran cobrint

El cap de Govern, Xavier Espot, ha volgut respondre aquest dijous a les crítiques sorgides arran de les renúncies acumulades al projecte de lloguer assequible de l’antic hotel Pellicer, a Canillo. En declaracions als mitjans, Espot ha assegurat que el Govern continua convençut de la viabilitat del programa i ha afirmat que els habitatges “s’acabaran cobrint”, malgrat les dificultats en el procés inicial d’adjudicació. “És un autèntic privilegi viure aquí”, ha dit, tot destacant l’entorn, l’estat de rehabilitació dels pisos i els preus “més que raonables” en el context actual.

Fins ara, l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha registrat 31 renúncies en aquesta promoció i ha hagut de reassignar vuit habitatges. Actualment, en queden set de disponibles. Espot ha remarcat que el parc públic de lloguer assequible no s’ha concebut només per donar resposta immediata, sinó com una eina de regulació a mitjà termini: “S’ha fet pensant també en un escenari on, a poc a poc, s’haurà d’anar intervenint al mercat del lloguer”.

Amb tot, el cap de Govern ha apuntat que caldrà començar a reflexionar sobre com es podrà sortir progressivament del model d’intervenció actual, en vigor com a mínim fins al 2027. “No ho podem fer de manera absolutament incondicionada perquè crearíem un greu problema social”, ha advertit. En aquest sentit, ha defensat que la desintervenció hauria de ser “molt quirúrgica”, mitjançant proves pilot i sempre condicionada a acords amb els propietaris, per exemple, en forma de límits a l’increment dels preus.

Espot ha insistit que aquest escenari de desintervenció parcial encara és lluny, però que la reflexió ha de començar abans del 2027. “Tenim traçat aquest horitzó amb les pròrrogues forçoses, però si no hi ha un canvi de circumstàncies, caldrà plantejar com es pot avançar en un marc de consens i gradualitat”, ha conclòs.

El mandatari confia a tancar l’acord amb els sindicats aquest divendres

Per altra banda, i qüestionat per les negociacions amb els sindicats de la Funció Pública per definir el futur del complement no GAdA, Espot ha afirmat que aquestes estan en la fase final i ha expressat la voluntat d’assolir un acord definitiu durant la reunió prevista per aquest divendres. Tot i mostrar-se prudent, ha admès que “és possible que demà puguem culminar un acord” i ha remarcat que ja s’han produït “avenços importants” en les darreres trobades.

“No em vull anticipar, però demà encara queden alguns serrells per tancar, i a això dedicarem tots els nostres esforços”, ha dit Espot, qui ha preferit no avançar detalls del contingut de l’entesa per no condicionar el debat amb les parts implicades. El cap de l’Executiu ha recordat que els representants sindicals han expressat públicament una valoració positiva de l’acostament i ha reiterat el compromís del Govern de tancar la negociació amb el màxim consens possible.