Espot i Baró mantenen una trobada al Vaticà, amb el secretari d’Estat de la Santa Seu, per tractar l’avortament

Les converses per avançar cap a la despenalització de la interrupció voluntària de l’embaràs continuen. D’aquesta manera, tal com ha informat l’Executiu a través d’un comunicat, el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Relacions Institucionals, Ladislau Baró, s’han reunit aquest dimecres al Vaticà amb el secretari d’Estat de la Santa Seu, el cardenal Pietro Parolin, per donar continuïtat al diàleg institucional sobre la qüestió de la despenalització de l’avortament a Andorra.
Tant el Govern com la Santa Seu han valorat positivament el clima de confiança i discreció en què s’estan desenvolupant els contactes, d’acord amb la complexitat jurídica, institucional i social que envolta aquesta qüestió. El cap de Govern ha aprofitat la visita per convidar el Papa Lleó XIV a visitar Andorra.
El cap de Govern ha aprofitat la visita per convidar el Papa Lleó XIV a visitar Andorra
La reunió s’emmarca en els contactes regulars que mantenen les dues parts per avançar en la recerca d’una solució compatible amb el marc institucional andorrà. Prèviament a la trobada, posen en relleu des de l’Executiu, s’ha informat el copríncep episcopal sobre la celebració de la reunió i sobre l’estat dels treballs desenvolupats fins ara.
Durant la reunió, les delegacions han analitzat les diverses opcions jurídiques plantejades per part del Govern. Ambdues parts han coincidit en la conveniència de continuar aprofundint en les diferents propostes plantejades. En aquest sentit, s’ha refermat la voluntat conjunta de mantenir un diàleg fluid i constructiu en els propers mesos, tot plegat amb l’objectiu que té plantejat el Govern de poder aprovar una proposta que garanteixi, alhora, l’estabilitat institucional i un progrés efectiu en els drets de les dones.