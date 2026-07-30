El Comú de la Massana es plantejaria assumir el desenrunament de la fàbrica d’Arinsal si la situació s’allarga de més

L’espai de l’antiga fàbrica d’Arinsal continua en runes, a l’espera de l’actuació de les asseguradores. Davant aquesta situació, el Comú de la Massana vol desencallar el tema de la neteja i desenrunament de la zona. “La prioritat és la seguretat, per això d’aquí a uns dies s’instal·laran unes lones a tot el perímetre per reforçar la senyalització. Però hi ha una part d’impacte visual i també sentimental. Tant a la gent d’Arinsal com a nosaltres ens provoca malestar veure com està la zona, i per això, volem una solució en un termini breu”, ha assenyalat la cònsol major, Eva Sansa.
En aquest sentit, en la sessió de junta de govern d’aquesta setmana s’ha posat sobre la taula la necessitat d’agilitzar el desenrunament, un tema que es farà arribar a les asseguradores per trobar una solució i poder netejar la zona aviat. Així, la cònsol major assegura que si la situació s’allarga, la corporació es plantejaria assumir el desenrunament de la zona.
Pel que fa a l’ús de l’espai, un cop estigui net i en condicions, mentre no es porti a terme la reconstrucció de la fàbrica, es destinaria a espai públic perquè en pugui gaudir la població d’Arinsal, sigui una plaça o zona d’aparcament, segons informen des del comú.