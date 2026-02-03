Espot es mostra convençut que Puy exercirà com a cap de Gabinet “amb professionalitat, criteri i vocació de servei”

El cap de Govern, Xavier Espot, ha presidit aquest dimarts l’acte de jurament del nou cap de Gabinet, Jordi Puy, i ha expressat la seva confiança que exercirà el càrrec “amb professionalitat, criteri i vocació de servei”. Espot ha subratllat que l’acceptació de la responsabilitat “demostra, un cop més, el compromís amb el servei públic i amb un projecte polític que té per objectiu avançar cap a una societat de la qual totes les persones se’n sentin part”.
Durant la seva intervenció, el cap de Govern ha posat en relleu el paper clau del cap de Gabinet dins l’estructura executiva, recordant que es tracta d’“una peça essencial en la coordinació, la visió estratègica i el rigor amb què el Govern afronta els reptes del país”, tot i ser una funció sovint discreta. En aquest sentit, ha apuntat que molts defineixen aquesta figura com “una mena de ministre a l’ombra”, atesa la seva missió de coordinar l’acció dels diferents ministres i actuar per delegació del cap de Govern.
“El cap de Gabinet és una peça essencial en la coordinació, la visió estratègica i el rigor amb què el Govern afronta els reptes del país”- Jordi Puy
Així, el mandatari governamental ha destacat que Puy ha demostrat al llarg de la seva trajectòria “un profund sentit del deure, una capacitat notable d’escolta i una gran habilitat per anticipar, ordenar i impulsar allò que és essencial”. En aquesta línia, ha posat en valor la seva experiència dins l’administració pública, amb responsabilitats que han anat des de secretari de comissions al Consell General i representant davant l’OSCE, fins a secretari general adjunt del mateix Consell i secretari general del Comú d’Andorra la Vella durant el mandat 2016-2019.
Finalment, el cap de Govern ha recordat que, durant els darrers anys, Puy ha exercit com a secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, etapa en què “ha contribuït a l’impuls de polítiques clau en àmbits estratègics per al desenvolupament sostenible i social”. Així, Espot ha assegurat que la seva trajectòria “avala plenament la confiança dipositada”, ja que està marcada pel compromís amb el servei públic, el coneixement profund de les institucions i una manera de treballar basada en “el diàleg, la lleialtat institucional i el sentit de responsabilitat”.