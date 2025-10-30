Espot demana “calma i diàleg” davant l’avançament de l’Entry/Exit i confia que Espanya pugui reconsiderar la decisió

El cap de Govern, Xavier Espot, ha demanat aquest dijous “calma i serenor” davant l’anunci d’Espanya d’aplicar el sistema europeu Entry/Exit (EES) el pròxim 2 de febrer de 2026, dos mesos abans de la data prevista per la Comissió Europea, tot assegurant que Andorra està activant tots els contactes diplomàtics per demanar que la mesura s’ajorni fins al 9 d’abril, coincidint amb el calendari establert inicialment per Brussel·les.
Així, el dirigent ha explicat que la comunicació de Madrid “va arribar de manera unilateral” i que el Govern andorrà no havia rebut cap avís previ d’un canvi de calendari. “A mi, el delegat del Govern espanyol em va assegurar que no es tracta d’un mecanisme de pressió, sinó probablement d’una decisió administrativa que no havia escalat prou”, ha afirmat. Segons Espot, l’Executiu “s’ha mogut amb rapidesa” per evitar afectacions sobre els treballadors temporers. “Per sort, la comunicació ens ha arribat abans que comenci la temporada d’hivern, i hem tingut temps de modificar puntualment el reglament d’immigració per prevenir possibles problemes si la mesura entra en vigor al febrer”, ha ponderat.
El cap de Govern ha explicat que l’objectiu és garantir que cap treballador temporer extracomunitari superi el límit de 90 dies dins l’espai Schengen, tal com estableix el nou sistema europeu. “Volíem evitar una situació similar a la viscuda durant la pandèmia, quan hi havia persones que no podien sortir d’Andorra per qüestions administratives”, ha recordat. Pel que fa a l’impacte sobre les empreses, Espot ha reconegut que el sector calcula que entre un 25% i un 30% dels temporers podrien veure’s afectats, però ha insistit que el Govern treballa perquè “aquest escenari no es materialitzi”.
En aquest sentit, ha apuntat que, si fos necessari, es reforçaran els programes de contractació en origen amb països de Llatinoamèrica. “Treballarem perquè aquesta situació es flexibilitzi i, si és possible, s’eliminin o rebaixin les exigències aquest any”, ha assegurat, afegint que “el nostre pla A és que Espanya reconsideri la decisió i es mantingui el calendari previst inicialment”. Tanmateix, Espot ha negat que la mesura respongui a cap mena de tensió política o diplomàtica: “Hi ha preocupacions compartides i recíproques. Nosaltres també hem hagut d’ajustar la nostra legislació per eliminar pràctiques irregulars, com la dels treballadors desplaçats extracomunitaris”, ha indicat.
Així, el cap de Govern ha reiterat que Andorra vol ser un soci responsable en matèria migratòria i fronterera, i ha posat en relleu la col·laboració amb Espanya per combatre la problemàtica dels falsos transfronterers. “Fa mesos que fem controls diaris i hem revisat més d’un centenar de casos per assegurar que totes les autoritzacions s’ajusten a la realitat laboral de cada persona”, ha detallat, remarcant que l’Executiu manté oberts els canals de diàleg amb Espanya, França i la Unió Europea per “tancar el més aviat possible” els acords bilaterals sobre la gestió de fronteres. “Som els primers interessats a tenir una situació ordenada i regulada, però també necessitem la cooperació de les autoritats externes”, ha conclòs.