L’avançament de l’Entry/Exit “complicarà moltíssim” la contractació de temporers i podria afectar fins a un 30% de la quota

El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha advertit aquest dijous que l’anunci d’Espanya d’activar el sistema Entry/Exit el 2 de febrer de 2026 —dos mesos abans del previst per la Unió Europea— pot tenir “una afectació important” sobre la contractació de treballadors temporers, especialment al sector dels serveis i l’hoteleria. En declaracions als mitjans, ha reconegut que la notícia “ha agafat per sorpresa” el teixit empresarial, ja que “no estava prevista per a aquesta temporada d’hivern”. Segons ha explicat, l’avançament de la mesura “ens complica moltíssim, perquè hi ha persones que ja tenien emparaulat poder venir a treballar a Andorra i ara no sabem quina serà la seva situació”.
El president de la patronal ha estimat que la pèrdua potencial de mà d’obra podria oscil·lar “entre un 25% i un 30%” de la quota aprovada, que enguany és de gairebé 5.000 temporers, amb possibilitat d’ampliar-se fins als 6.500. Cadena ha alertat que “aquestes xifres són orientatives, però si es confirmen podrien obligar algunes empreses a reduir serveis”, especialment en sectors com la restauració o l’allotjament turístic. Tot i això, ha confiat que el Govern pugui negociar amb Espanya un ajornament fins a l’abril: “Esperem que les converses donin fruit i que es pugui allargar el termini almenys fins al 7 d’abril per salvar la temporada d’hivern”, ha afirmat.
Pel que fa a la situació actual, Cadena ha confirmat que s’han tramitat uns 60 permisos, però ha admès que encara “no se sap quants compleixen les noves condicions” exigides per Schengen (demostrar que no s’han superat els 90 dies d’estada dins l’espai Schengen en els darrers 180(. “Això genera molta incertesa entre les empreses”, ha assenyalat, tot defensant que la patronal ja treballa en un programa de contractació en origen per diversificar l’arribada de temporers. Segons ha detallat, “s’han identificat països com l’Argentina, Colòmbia i el Perú, tot i que el llistat pot ampliar-se”, i ha subratllat que “aquest procés s’ha de fer de manera col·lectiva i endreçada per part d’Andorra”.
Així, Cadena ha volgut remarcar que “l’Entry/Exit ha vingut per quedar-se” i que caldrà adaptar-se a les noves exigències europees. “Europa vol controlar millor la seva immigració, com fan altres països, i hem de negociar per encaixar-hi”, ha manifestat. També ha confiat que, malgrat la incertesa actual, “les estacions d’esquí podran funcionar amb normalitat” gràcies a la rotació entre temporades d’hivern i estiu a l’hemisferi sud, tot i que “altres serveis podrien veure’s afectats”.
Finalment, el president de la CEA ha advertit que un control massiu a la frontera a partir del febrer “podria provocar cues insalvables i afectar no només el turisme, sinó l’economia en general”. Tot i això, ha reiterat el seu optimisme que la cooperació entre el Govern andorrà i les autoritats espanyoles “permeti trobar una solució equilibrada i evitar el col·lapse”.