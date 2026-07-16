Espot assumeix que «segurament acabarem la legislatura sense haver resolt» la problemàtica de l’habitatge

El cap de Govern, Xavier Espot, ha admès que l’habitatge continuarà sent el principal repte del país quan finalitzi la legislatura. «Segurament acabarem la legislatura sense poder dir que hem resolt aquesta problemàtica, però ningú mai podrà dir que aquest Govern no ha fet tot el que estava al seu abast per intentar resoldre-la», ha afirmat, després que el primer Observatori del 2026 d’Andorra Recerca i Innovació tornés a situar aquesta qüestió com la preocupació més gran de la ciutadania.
Tanmateix, el mandatari ha aprofitat el ‘balanç’ sobre els resultats per donar més detalls sobre els dos nous programes en matèria d’habitatge anunciats durant el Debat d’Orientació. El primer estarà destinat a ajudar les famílies que destinen més del 30% dels seus ingressos al pagament del lloguer, mentre que el segon pretén incentivar els propietaris de terrenys perquè promoguin habitatges de lloguer a preu assequible. «La idea és tenir-ho enllestit abans de finals de mes», ha avançat el cap de l’executiva governamental.
«Segurament acabarem la legislatura sense poder dir que hem resolt aquesta problemàtica, però ningú mai podrà dir que aquest Govern no ha fet tot el que estava al seu abast per intentar resoldre-la» – Xavier Espot
Així, Espot ha indicat també que el programa adreçat als propietaris encara està pendent del retorn dels comuns, mentre que el dels particulars es troba ja en la fase final. L’objectiu, doncs, seria deixar-los enllestits abans d’acabar el juliol o, a tot tardar, que entrin en vigor a principis de setembre. «Totes les mesures en matèria d’habitatge, fins i tot, aniran més enllà del que preveia el nostre programa electoral«, ha defensat el mandatari, qui ha etzibat que, si la problemàtica no queda resolta, «no serà per inacció, per omissió del Govern o per manca de desplegament de totes les nostres possibilitats».
Finalment, i qüestionat sobre el balanç que espera deixar al final dels seus dos mandats, Espot ha afirmat que la voluntat és «deixar la casa el més endreçada i ordenada possible». Per exemple, en matèria de mobilitat, ha confiat que les principals infraestructures viàries quedin inaugurades o pràcticament enllestides abans d’acabar la legislatura, citant l’eixamplament de la Trava de Canillo, les desviacions de la Massana i Ordino i la de Sant Julià de Lòria. Tanmateix, també ha remarcat que «encara queda gairebé un any per davant i ja vindrà el moment de fer balanç», convençut que es podrà demostrar que «s’ha treballat de valent» durant les dues darreres legislatures i que, sense les mesures adoptades, «la situació seria molt més negativa del que és actualment».