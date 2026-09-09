Escalé ironitza en resposta a Espot: «Ens fa l’entrevista de feina quan la plaça encara no ha quedat vacant»

Les paraules del cap de Govern, Xavier Espot, posant en dubte que els presidents de Concòrdia i Andorra Endavant, Cerni Escalé i Carine Montaner, estiguin preparats per assumir les regnes del país han trobat resposta en les dues formacions. Així, el primer ha reaccionat amb ironia en declaracions a EL PERIÒDIC: «Sorpresos que el cap ens faci l’entrevista de feina quan la plaça encara no ha quedat vacant». Andorra Endavant, per la seva banda, ha anat més enllà i ha atribuït les afirmacions del mandatari a la «feblesa política i por» de la bancada demòcrata.
Més enllà de la ironia inicial, Escalé ha evitat respondre en termes personals. «La nostra política és la de no entrar en la crítica personal, la de valorar sempre els projectes i les idees», ha assenyalat, tot considerant que «la política és prou desagraïda per evitar qüestionar la vàlua dels altres». Ha estat, doncs, una posició diferent de la mostrada per la formació encapçalada per Montaner, la qual considera que «quan, en lloc de defensar el seu propi model de país, el full de ruta i els resultats de Govern, es necessita menysprear l’adversari polític, és que probablement falten arguments per defensar el projecte propi».
«La nostra política és la de no entrar en la crítica personal, la de valorar sempre els projectes i les idees» – Cerni Escalé
Sobre el qüestionament directe de la seva experiència, el president de Concòrdia ha deixat la resposta en mans dels electors. «Penso que això ho ha de decidir la ciutadania andorrana. En tot cas, em sento tranquil amb l’experiència que tinc fins ara«, ha manifestat. En relació amb això, Escalé ha recordat els seus sis anys al Banc Mundial, la seva trajectòria en investigació universitària i la seva experiència en dret internacional i polítiques públiques, així com el seu pas per Moody’s a Nova York. A això hi ha afegit el seu recorregut al Principat: «A Andorra també he treballat al Govern, he treballat als comuns i ara mateix estic al Consell General».
El líder de Concòrdia també ha rebutjat els dubtes d’Espot sobre si la formació disposa de persones preparades per assumir responsabilitats de govern. «Concòrdia ens trobem governant pràcticament tantes parròquies com Demòcrates per Andorra», ha defensat, assegurant que «no hi ha una diferència substantiva». I no s’ha mossegat la llengua: «Si el requeriment per governar és ja estar governant, no cal ni que fem eleccions». Amb tot, Escalé ha insistit que serà la ciutadania qui haurà de resoldre aquest debat: «No hem de dir a l’elector el que ha de fer, ha de ser l’elector qui decideix, simplement».
També ha aprofitat la resposta per contraposar el projecte de Concòrdia a la gestió actual i ha assegurat que la formació mira els pròxims sis mesos «amb il·lusió» i amb «un projecte que va creixent». Una proposta que, segons ha avançat, passarà «per una transformació de com hem tractat fins ara l’economia i per un reforçament de l’ecologia social». En aquest sentit, ha defensat prioritzar activitats econòmiques que aportin més valor afegit al país i ha posat com a exemples les vinculades a l’esquí, empreses de biotecnologia o projectes hotelers d’alta qualitat. «El que hem d’aconseguir és un equilibri entre el progressisme econòmic i també una societat més equitativa i més unida», ha afirmat.
«El que hem d’aconseguir és un equilibri entre el progressisme econòmic i també una societat més equitativa i més unida» – Cerni Escalé
Les dues formacions han coincidit també a qüestionar la gestió dels darrers anys, tot i fer-ho des de plantejaments diferents. Així, Escalé considera que «hem governat el país d’una manera bastant erràtica, amb canvis de normativa constants», i ha criticat que s’hagi intentat satisfer successivament diferents interessos particulars en lloc de plantejar «una aposta a llarg termini per Andorra, molt més centrada en el model de futur». Andorra Endavant, al seu torn, ha denunciat «canvis constants de rumb, modificacions successives de les regles del joc, especialment en matèria d’inversió estrangera, i decisions que han generat inseguretat jurídica, descontrol i falta de planificació».
En aquesta crítica a l’Executiu, el president de Concòrdia ha posat especialment el focus en l’habitatge i ha rebutjat la nova partida de sis milions d’euros destinada a ajudar les famílies a assumir el cost del lloguer. Al seu entendre, cal «lluitar contra l’especulació immobiliària» en lloc de «subvencionar l’especulació», ja que considera que aquesta mena de polítiques poden estimular encara més els preus del lloguer i, sobretot, els de compravenda. La formació de Montaner ha tancat la seva resposta reivindicant igualment una alternativa a l’actual Govern: «Governar és tenir un model de país, un full de ruta clar i el coratge de defensar-lo».