Espot creu que Escalé i Montaner «no estan preparats per agafar les regnes» i augura que «patirem» si governen

Clar i concís. El cap de Govern ha assenyalat aquest dimecres que els presidents de Concòrdia i Andorra Endavant, Cerni Escalé i Carine Montaner, no disposen de l’experiència ni dels equips necessaris per assumir la direcció d’Andorra. Ha estat en una entrevista al programa ‘Avui serà un bon dia’ d’RTVA, en la qual ha mencionat que, al seu parer, cap dels dos «està preparat per agafar les regnes del país» i advertint que si arriben finalment a governar, «estic convençut que patirem».
Val a dir que el mandatari ha plantejat aquesta valoració a partir de la seva pròpia experiència abans d’arribar al capdavant de l’Executiu. En aquest sentit, ha comentat que va meditar molt presentar-se a cap perquè considerava que potser no estava «prou preparat» tot i el bagatge polític que ja duia a l’esquena, el qual, ha considerat, no tenen ni Escalé ni Montaner. «Era jove, però tenia una experiència prèvia en l’àmbit del servei públic i polític que m’avalava per ser cap de Govern», ha incidit. Cal recordar que Espot va passar vuit anys a la Secretaria d’Estat de Justícia, va treballar a Afers Exteriors i va ser ministre durant dues legislatures.
«Per governar aquest país, on les coses són molt més complexes, cal una experiència prèvia i un equip de gent que crec que Escalé i Montaner no tenen» – Xavier Espot
Ara bé, tot i la trajectòria, Espot ha reconegut que l’experiència acumulada posteriorment li ha fet revisar algunes de les decisions adoptades durant el seu mandat: «En molts moments he pensat que, si hagués tingut més experiència, hauria pres decisions diferents en determinades qüestions». Així, una de les diferències que considera determinants envers els seus rivals polítics és que, quan va assumir el càrrec, disposava al seu voltant «d’un equip molt format i preparat» i de la capacitat d’incorporar persones amb experiència.
És en aquest punt, doncs, en el qual ha situat una de les principals mancances que observa en Montaner i Escalé. «Des del màxim respecte, no he dubtat mai de les seves capacitats intel·lectuals», ha puntualitzat abans d’afegir que, «per governar aquest país, on les coses són molt més complexes, cal una experiència prèvia i un equip de gent que crec que Escalé i Montaner no tenen».
En darrer lloc, el cap de l’Executiu ha estès les crítiques tant per Concòrdia com per Andorra Endavant. Segons ha manifestat, «la ideologia que propugnen i el programa polític que defensen, si es pot dir programa polític en alguns casos, no estan a l’altura dels reptes i les necessitats del país». En afegit, ha reivindicat el seu dret a expressar aquesta opinió davant les crítiques que també diu rebre dels altres dos dirigents: «Ells no es posen guants a l’hora d’expressar la seva opinió i, si jo penso que no estan preparats, tinc el dret i l’obligació de posar-ho de manifest».