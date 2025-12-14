L’Executiu entén les mobilitzacions dels ramaders francesos, però considera que “no podem ser els damnificats”

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha advertit aquest diumenge que les mobilitzacions de ramaders al sud de França continuen condicionant l’accés a Andorra en un moment especialment sensible per al país, amb la temporada d’hivern tot just en marxa i la campanya de Nadal a tocar. Tot i que la frontera es manté oberta, els bloquejos viaris registrats a l’Arieja i als Pirineus Orientals estan provocant desviaments, retencions i una circulació molt més lenta cap al Principat. Així, Casa ha considerat que, tot i entendre els motius de les mobilitzacions, a Andorra “no podem ser els damnificats”
Segons ha explicat el titular d’Agricultura i Ramaderia, el punt amb més afectació és Tarascon-sur-Ariège, on el tall a la rotonda de Sabart impedeix completament el pas de vehicles i es manté sense una data clara de finalització. El ministre ha remarcat que es tracta d’un dels principals eixos d’accés cap a Andorra i també d’un punt de concentració important de ramaders, amb un nivell de tensió elevat. “És on l’afectació és més important i on la situació és més incerta”, ha indicat.
“L’afectació no és només d’un festival, també ho és per al domini esquiable i per al conjunt dels comerciants” – Guillem Casal
A aquesta problemàtica s’hi afegeixen afectacions intermitents a la Tor de Querol i a Vilafranca de Conflent. En aquests punts, el pas de vehicles no està totalment tallat, però es produeix de manera irregular. Casal ha reconegut que aquesta intermitència “dificulta molt la planificació dels desplaçaments” i genera confusió entre els conductors que volen accedir al país des de França.
L’impacte ja comença a notar-se, especialment al Pas de la Casa, una de les zones més exposades a qualsevol alteració dels accessos. El ministre ha assenyalat que alguns esdeveniments recents han registrat una afluència inferior a la prevista com el ‘NeuFest’ i ha advertit que les conseqüències no es limiten a casos puntuals. “L’afectació no és només d’un festival, també ho és per al domini esquiable i per al conjunt dels comerciants”, ha afirmat, tot reconeixent que part del perjudici és difícil de quantificar amb precisió.
Casal ha defensat que Andorra no pot ser considerada un actor clau en la resolució de les reivindicacions del sector primari francès i, per tant, no hauria d’assumir-ne les conseqüències
Casal ha volgut insistir que, més enllà del moment de l’any, el problema de fons és el bloqueig de l’entrada a un país que no és part del conflicte. “Encara que no estiguéssim al desembre, estem parlant de limitar l’accés a un país”, ha remarcat. En aquest sentit, ha defensat que Andorra no pot ser considerada un actor clau en la resolució de les reivindicacions del sector primari francès i, per tant, no hauria d’assumir-ne les conseqüències.
Tot i aquest context, el ministre ha confirmat que, a hores d’ara, no hi ha cap tall directe a la frontera andorrana i que l’accés al Principat continua garantit, encara que amb dificultats. L’evolució del bloqueig de Tarascon-sur-Ariège, ha apuntat, serà determinant per saber com es desenvolupen els pròxims dies, en un escenari que manté en alerta tant el sector turístic com el comercial.
Vacunació avançada per protegir la cabana ramadera
En paral·lel a les afectacions viàries, Casal ha recordat que la situació sanitària del sector ramader a Andorra està sota control. Davant la proximitat de la dermatosi nodular bovina en territoris veïns, el país va optar per avançar la campanya de vacunació, fins i tot abans que fos obligatori. Segons ha detallat el ministre, més del 70% de les explotacions ramaderes ja han estat vacunades i la previsió és arribar al 100% els pròxims dies. “Ens hi vam avançar perquè era la millor manera de reduir riscos”, ha explicat, tot subratllant que aquesta anticipació permet afrontar el context actual amb més garanties per al sector primari andorrà.