Demanda parlamentària

Els socialdemòcrates demanen explicacions pel traspaperament de 46 milions en deutes tributaris prescrits

Vela sol·licita al Govern informació detallada sobre els imports, els mecanismes de control i la gestió de recobrament dels darrers cinc anys

La consellera general del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha sol·licitat al Govern tota la documentació relativa a la prescripció de gairebé 46 milions d’euros en concepte de deutes tributaris. La demanda, tramitada per via parlamentària, busca conèixer amb precisió com s’ha gestionat aquest volum de deutes no cobrats i sota quin control administratiu s’ha produït la seva prescripció.

Vela demana que la informació inclogui, com a mínim, el detall dels imports prescrits desglossats per tipologia d’impost —com l’IRPF, l’ISI, la taxa d’activitats econòmiques o la taxa de vehicles—, així com les quantitats corresponents per any. La petició també vol aclarir quins recursos humans es destinen actualment a l’Agència Tributària, diferenciats segons competències i funcions.

La consellera reclama igualment dades sobre el volum d’expedients de recobrament gestionats durant els darrers cinc exercicis, diferenciats per tipus d’activitat econòmica i tribut afectat. A més, sol·licita informació sobre els procediments que s’apliquen per controlar el cobrament de deutes i les xifres concretes que han estat donades per prescrites en cada liquidació pressupostària anual.