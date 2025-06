Suposada manca d'informació

El Govern defensa que no ha deixat de reclamar els 46 milions en impostos pendents de cobrament des del 2004

Casal atribueix el volum pendent a una manca d’informació i a figures fiscals ja extingides, a més que molts d'ells estarien “prescrits a la pràctica”

El Govern té pendent de recaptar 46 milions d’euros en concepte d’impostos acumulats des del 2004, molts dels quals ja haurien prescrit. Així ho ha reconegut el ministre portaveu, Guillem Casal, aquest dimecres en roda de premsa posterior al Consell de Ministres, tot indicant que s’estan buscant “mecanismes que permetin depurar dades” amb relació a figures com les taxes de tinença de vehicles o les d’activitats econòmiques.

Casal ha defensat que aquest deute acumulat no respon a una “manca d’eficiència del sistema tributari” ni al fet que el Govern “hagi deixat de fer la seva feina”, sinó que es deu a una “manca d’informació” que ha dificultat l’exigibilitat real d’alguns imports. Tot i això, ha reconegut que gran part d’aquests deutes —35 milions— corresponen al període comprès entre els anys 2004 i 2015, i que, en paraules seves, estarien “prescrits a la pràctica”.

El ministre ha detallat que aquests imports deriven majoritàriament de tributs que ja no són vigents, com ara els serveis empresarials, la producció interna, així com les ja esmentades taxes de vehicles i d’activitats econòmiques. “No s’ha deixat de cobrar o reclamar”, ha insistit, tot remarcant que en molts casos es tracta de situacions en què, per exemple, “el vehicle ja no és al país o ha estat desballestat”, o bé d’activitats que s’han extingit.

Pel que fa als 11 milions restants, aquests s’han generat a partir del 2015, any d’entrada en vigor de la Llei de bases de l’ordenament tributari. Segons Casal, aquest marc normatiu “va suposar un canvi”, ja que “genera una major seguretat de recobrament per part de l’administració”, i introdueix la possibilitat d’embargaments i compensacions de deutes tributaris.

Casal ha volgut contextualitzar el volum pendent, indicant que aquests 11 milions representen una mitjana de “1,8 milions d’euros anuals”, una quantitat que ha qualificat de “xifra marginal”, ja que equival al “0,3% dels ingressos anuals de l’executiu”. Malgrat tot, ha admès que caldrà impulsar mecanismes per recuperar els imports possibles mitjançant mesures com l’embargament de comptes.

Finalment, el ministre ha remarcat que és necessari “reestructurar la informació” per delimitar quins imports són efectivament exigibles. “L’administració ha fet la feina”, ha conclòs, tot reiterant que el Govern manté la voluntat de recaptar els deutes pendents que legalment encara es puguin reclamar.