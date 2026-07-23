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  • El president suplent i conseller general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, en una roda de premsa. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
  • Política
Consulta a l'Executiu

Els socialdemòcrates demanen al Govern els balanços i els comptes de resultats de BPA des del 2014 al 2025

Consideren imprescindible que el Consell General accedeixi a aquesta documentació per "avaluar la gestió realitzada al llarg dels darrers anys"

El president suplent i conseller general del grup parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, ha tramitat una demanda d’informació per sol·licitar al Govern els balanços i els comptes de resultats detallats de BPA corresponents als exercicis 2014 al 2025, ambdós inclosos. L’objectiu d’aquesta demanda, esmenten, és disposar de tota la informació econòmica i financera de l’entitat pública durant el període comprès entre la seva constitució i l’actualitat. Tot plegat, amb la voluntat d’exercir la funció de control parlamentari i garantir la màxima transparència en la gestió dels recursos públics.

Així, des de la formació es considera imprescindible que el Consell General «pugui accedir a aquesta documentació» per analitzar l’evolució de BPA i «avaluar la gestió realitzada al llarg dels darrers anys». En darrer lloc, els socialdemòcrates esmenten en un comunicat que continuaran «utilitzant tots els instruments parlamentaris al seu abast per garantir la transparència, la rendició de comptes i el bon ús dels recursos públics».

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