Els petits estats europeus reivindiquen l’aportació que poden arribar a fer als diferents organismes internacionals

Els nou parlaments participants en la 19a Conferència de Presidents de Parlaments de Petits Estats Europeus han tancat la trobada celebrada a Andorra reafirmant la necessitat de reforçar la cooperació entre els petits estats. La declaració final aprovada durant la darrera jornada valora especialment el Memoràndum d’Entesa acordat per consolidar i institucionalitzar aquesta col·laboració i reivindica l’aportació que poden fer aquests països als organismes internacionals gràcies a la seva proximitat institucional, capacitat d’adaptació, respecte pel dret internacional i cerca de consensos.
En aquest marc, els representants han assenyalat la diplomàcia parlamentària com una eina complementària per fomentar el diàleg, la pau, el multilateralisme i la resolució de conflictes. La declaració també posa l’accent en la separació entre els poders legislatiu i executiu i defensa que els parlaments han de poder exercir plenament les funcions legislatives, de control i de representació, amb transparència i participació ciutadana.
Adverteixen dels riscos de la IA vinculats a la desinformació, la ciberseguretat, la manipulació de continguts i la protecció de dades
La intel·ligència artificial ha estat l’altre gran eix de la jornada. Els participants han reconegut el potencial d’aquesta tecnologia per millorar l’eficiència del treball parlamentari, però han advertit dels riscos vinculats a la desinformació, la ciberseguretat, la manipulació de continguts i la protecció de dades, reclamant marcs ètics i reguladors que garanteixin els drets fonamentals. L’especialista en governança de la IA Jordi Ascensi ha alertat, a més, que els models actuals encara no tenen prou en compte les particularitats dels petits països, ja que han estat entrenats principalment amb informació de grans jurisdiccions i llengües majoritàries.
La conferència ha finalitzat també amb un repàs de les diferents relacions que mantenen els nou països participants amb la Unió Europea, des dels tres membres comunitaris −Xipre, Luxemburg i Malta− fins als diferents models d’integració o aproximació al bloc europeu. Finalment, els representants han acordat que Mònaco aculli la 20a Conferència de Presidents de Parlaments de Petits Estats Europeus l’any 2027.