Els nous complexos del Clot d’Emprivat comercialitzen immobles de quatre milions en torres de fins a 20 plantes

Les noves promocions immobiliàries previstes al Clot d’Emprivat continuen avançant i ja comercialitzen habitatges d’alt estànding al centre d’Escaldes-Engordany amb preus que arriben fins als quatre milions d’euros. Es tracta dels projectes Torre Kylat i Metropolitan Tower, tres torres que formen part del desenvolupament urbanístic previst al centre de la parròquia.
Pel que fa a la primera, el complex estarà format per dues torres. Una d’elles es destinarà a ús hoteler, mentre que l’altra es presenta com un edifici residencial de 19 plantes amb 22 habitatges de tres i quatre dormitoris. Els pisos disposaran de superfícies a partir dels 101 metres quadrats, terrasses privades i “acabats de qualitat” amb materials i equipaments d’alta gamma.
Els habitatges incorporaran també cuines obertes integrades al saló-menjador i disposaran de calefacció a través de la xarxa de calor de FEDA Ecoterm amb terra radiant. A les plantes subterrànies s’hi ubicaran places d’aparcament, boxs i trasters opcionals. Entre les unitats anunciades, figuren pisos de quatre dormitoris d’entre 142 i 168 metres quadrats amb preus que van dels 1,95 milions als 2,5 milions d’euros. La promoció defineix el projecte com “una oportunitat única per viure en una promoció moderna, ben comunicada i amb totes les comoditats, al cor d’Andorra”.
Paral·lelament, Metropolitan Tower comercialitza habitatges d’entre una i quatre habitacions i oficines en un edifici de 20 plantes situat a tocar de l’avinguda del Consell de la Terra i del centre comercial Illa Carlemany. La promoció es descriu com un “exclusiu complex residencial ubicat a la millor zona d’Andorra” i destaca per “espais amplis, disseny contemporani i acabats d’alta qualitat”. Els pisos anunciats van des d’un habitatge d’una habitació i 68 metres quadrats per 775.000 euros fins a habitatges de quatre dormitoris i més de 200 metres quadrats amb preus de fins a quatre milions d’euros. El projecte inclou oficines de fins a 131 metres quadrats.
Gili defensa que el comú “no podia actuar diferent”
Les promocions arriben en ple debat urbanístic a la parròquia, més tenint en compte que la cònsol major, Rosa Gili, ha reiterat en diverses ocasions el seu rebuig al projecte. En aquest sentit, la mandatària va recordar, ara fa unes setmanes, que les torres deriven del POUP aprovat el 2018, durant l’anterior mandat demòcrata: “Si aquestes torres existeixen és perquè el POUP del 2018 ho permetia”, tot afegint que “no es pot aturar un projecte si compleix la normativa”. A més, Gili també va defensar que la modificació urbanística impulsada el 2023 va permetre reduir l’impacte de les construccions augmentant l’espai lliure dins de les parcel·les, acusant DA del fet que “la revisió del 2018 va generar un efecte crida i una especulació molt elevada”.