Amb una despesa de més de 30.000 euros

Els 107 pensionistes afectats per l’error en l’IPC cobraran una mitjana de 24 euros més amb caràcter retroactiu

La modificació de la Llei del pressupost corregeix les disfuncions i permetrà que la CASS aboni les quantitats pendents aquest mateix mes de juliol

El Consell General ha aprovat aquest dimarts per unanimitat la modificació de la Llei del pressupost, relativa a corregir desajustos detectats en l’aplicació de l’índex de preus al consum (IPC) que havien afectat de manera desigual el càlcul de 107 pensions contributives. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha defensat el text explicant que la modificació “afecta el càlcul de 107 pensions, uns 24 euros al mes de mitjana”, afirmant, així doncs, que amb l’aprovació de la reforma “els pensionistes afectats cobraran el corresponent des de l’1 de gener d’enguany”.

El titular de la cartera financera també ha remarcat que “es corregeix d’aquesta manera una disfunció que trencava la voluntat política que les pensions més baixes fossin les que rebin una major pujada”. En aquest sentit, ha informat que la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ja ha adaptat el sistema informàtic per fer efectiu el pagament a finals d’aquest mes.

Cal recordar que la modificació, tramitada per la via d’extrema urgència i necessitat, ajusta els criteris d’actualització de les pensions per evitar interpretacions errònies de la norma vigent. El nou sistema estableix increments diferenciats: les pensions iguals o inferiors al salari mínim es revaloritzaran amb el doble de l’IPC; les que es trobin entre una i dues vegades el salari mínim s’actualitzaran amb l’IPC complet, i les que superin aquest llindar fins a tres vegades el salari mínim ho faran només amb el 25% de l’índex.

Obert el torn d’intervencions, la presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Casal, ha admès que “no vam ser prou precisos a l’hora de legislar el primer text, que donava lloc a interpretacions i confusions”. En aquesta línia, ha alertat sobre la necessitat de “fer un esforç entre tots per evitar interpretacions incoherents” i ha agraït la col·laboració entre grups parlamentaris i al ministre “per posar-nos les coses fàcils per modificar la llei”.

Des del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner ha expressat el suport a la mesura i ha afirmat que “rectificar és de savis”. En una línia semblant a les seves companyes s’ha mostrat el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, qui ha celebrat “el clima total de concòrdia” amb què s’ha treballat la modificació. Unes paraules que també han sigut ratificades per la majoria parlamentària durant la intervenció del president demòcrata, Jordi Jordana.

D’aquesta manera, la proposa passa ara a implicar una despesa anual estimada de 30.456 euros i tindrà efectes retroactius des de l’1 de gener del 2025. Més enllà de les pensions de jubilació, la correcció també s’aplicarà a altres prestacions contributives, com les d’invalidesa i les de viduïtat, les quals continuaven el mateix sistema de revaloració i que també s’han vist afectades pel desajust.