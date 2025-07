Projecte de Llei aprovat

El Govern revalorarà 107 pensions amb una despesa de 30.456 euros per corregir disfuncions detectades en l’IPC

Les pensions més baixes s’incrementaran fins al doble de l’IPC, mentre que les prestacions més altes veuran limitada la seva revaloració

Un total de 107 pensions es veuran revalorades gràcies a una modificació del pressupost del 2025 aprovada avui pel Consell de Ministres. La mesura vol garantir un increment just de les prestacions econòmiques pagades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), després de detectar-se disfuncions en l’aplicació de l’índex de preus al consumidor (IPC) que beneficiaven de manera desigual els pensionistes amb rendes més altes.

Amb el nou criteri, s’assegura que les pensions més baixes rebin un augment proporcionalment més elevat. Concretament, les pensions iguals o inferiors al salari mínim interprofessional s’incrementaran amb el doble de l’IPC; les que estiguin entre una i dues vegades el salari mínim s’apujaran d’acord amb l’IPC complet, mentre que les pensions d’entre dues i tres vegades el salari mínim tindran un augment limitat al 25% de l’IPC.

La ministra d’Economia, Conxita Marsol, ha explicat que “a conseqüència d’unes disfuncions en el moment de calcular, algunes pensions que estaven entre una i dues vegades el salari mínim i que s’havien de revaloritzar d’acord amb l’IPC han tingut una pujada més elevada del que corresponia“, subratllant que “ara s’adaptaran a allò que els pertoca”. Més enllà de les pensions de jubilació, la correcció també s’aplicarà a altres prestacions contributives com les d’invalidesa i les de viduïtat, que seguien el mateix sistema d’actualització i s’han vist igualment afectades pel desajust.

L’origen de l’error es troba en la manera com es va aplicar la norma vigent, la qual establia diversos trams d’increment segons el nivell de la pensió. En alguns casos, s’havia entès que només es podia aplicar un dels criteris de càlcul, quan en realitat la voluntat legislativa era que es complementessin. Per evitar nous malentesos, s’ha ajustat la redacció de la llei perquè reflecteixi amb més claredat aquesta acumulació de criteris. També s’ha resolt una situació d’encavallament detectada durant l’aplicació del model: determinades pensions que superaven per poc un llindar de referència podien acabar rebent una actualització inferior a la d’altres prestacions més baixes.

El cost total d’aquesta regularització s’estima en 30.456 euros anuals, amb efectes retroactius des de l’1 de gener del 2025. El Govern ha treballat el text en col·laboració amb els grups parlamentaris per complir el compromís adquirit en seu parlamentària el passat mes de maig. Així doncs, el Projecte de llei entrarà a tràmit parlamentari per la via d’extrema urgència i necessitat, i es preveu que el Consell General el voti el pròxim dimarts 15 de juliol.