Forné no descarta que el bus nocturn al Pas de la Casa pugui continuar més enllà de la prova pilot

El servei de transport nocturn al Pas de la Casa, posat en marxa a principis de gener pel Govern, registra una mitjana de trenta usuaris diaris. Així ho ha afirmat el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, qui ha valorat positivament aquesta iniciativa i ha destacat que l’Executiu està “molt satisfet d’haver-la tirat endavant”.

Aquest servei va sorgir com a resposta a la demanda de diversos sectors d’Encamp i Canillo. Forné ha recordat que el Govern treballa en una estratègia de millora del transport públic que inclou l’optimització de línies i canvis en els recorreguts per tal d’adaptar-se millor a les necessitats dels ciutadans. “Estem en una fase d’estudi per determinar com encaixar aquesta línia en les millores del transport públic”, ha explicat.

L’Executiu preveu tenir aquest estudi finalitzat a finals del primer trimestre de l’any. A partir d’aquí, es valoraran les millores amb els concessionaris per oferir “el millor servei possible”. Tot i que el servei de transport nocturn del Pas de la Casa s’ha implantat com a prova pilot fins a l’abril, Forné ha assenyalat que “tot fa pensar” que podria continuar, si bé ha matisat que encara no es pot confirmar la seva permanència, ja que cal esperar els resultats de l’anàlisi en curs.

El Govern també treballa en la coordinació amb els comuns per optimitzar el servei de transport. En aquest sentit, s’han dut a terme les tres primeres reunions polítiques amb els comuns de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Actualment, es desenvolupen trobades tècniques per definir la implementació del transport segregat, una iniciativa en què els comuns han mostrat la seva voluntat de col·laborar. “Estem en bona línia i aviat informarem sobre els avanços en aquesta matèria”, ha destacat Forné.

Seguiment del conflicte laboral a Coopalsa

D’altra banda, respecte a la situació laboral a Coopalsa, Forné ha celebrat que no s’hagi arribat a una vaga, fet que hauria tingut “greus implicacions” per als ciutadans. Ha subratllat que la prioritat del Govern ha estat garantir el servei de transport en tot moment i que es continua fent seguiment per assegurar que es compleixin les condicions de la concessió. “Volem garantir que el servei es dugui a terme en les millors condicions possibles”, ha conclòs el secretari d’Estat.