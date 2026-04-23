L’SHA trasllada als Coprínceps en una carta el malestar per la crisi i “un nivell de tensió que no es viu des del 1933”

El Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA) ha traslladat als delegats dels Coprínceps una carta en què expressa el seu malestar per la situació de l’habitatge al país i alerta del risc d’un augment de la tensió social si no es dona resposta a les seves demandes. En l’escrit, el qual s’emmarca en la visita prevista de Macron i en les mobilitzacions convocades, el sindicat recorda que l’organització neix del “cicle de mobilitzacions sobtades al 2023”, les quals van treure “milers de persones als carrers del país” davant una crisi que, asseguren, fa anys que afecta especialment les classes populars. Segons exposen, aquelles primeres protestes van ser “un crit col·lectiu”, mentre que el nou cicle ha derivat en “demandes més concretes, més madures, i més democràticament debatudes”.
Així, l’SHA afirma que la crisi de l’habitatge és una de les principals preocupacions de la societat andorrana i sosté que “afecta directament la dignitat humana, l’estabilitat vital i la possibilitat mateixa de viure i romandre al propi país”. En aquest sentit, asseguren haver mantingut una actitud “proactiva” per esdevenir interlocutors, però denuncien que el Projecte de llei de descongelació dels lloguers “no resol el problema d’arrel” ni ha tingut en compte les seves demandes. A més, critiquen que aquesta iniciativa “només administrarà una desintervenció progressiva sense haver protegit els interessos dels llogaters i llogateres”, i adverteixen que pot obrir “una etapa de més inestabilitat, més encariment i noves vies d’expulsió residencial”.
“Un trencament de la pau social no serà responsabilitat de les persones que fa mesos assenyalen el risc, sinó del Govern i de la majoria parlamentària que li dona suport” – Sindicat d’Habitatge d’Andorra
Davant aquesta situació, l’SHA considera “oportú traslladar directament aquest malestar popular” durant l’acte institucional de la setmana vinent, tot defensant que la mobilització respon a la necessitat d’exercir “el nostre dret a la lliure expressió per mostrar un malestar profund davant una situació social insostenible”. El col·lectiu també critica la “negativa de Govern i de la seva majoria parlamentària” a assumir com a urgents les reivindicacions. A més, denuncien que abans de les mobilitzacions “ja s’ha començat a construir un relat orientat a desacreditar aquesta expressió pública del malestar”, fet que, segons afirmen, “només confirma la rellevància de l’acció”.
E sindicat apunta una “contradicció” en la gestió institucional de determinades jornades, assenyalant que en dates com el Dia dels Treballadors o el Dia de la Constitució “milers de treballadors han de continuar prestant servei amb total normalitat”, mentre que en actes institucionals “apareixen fórmules extraordinàries de permissivitat i disponibilitat horària”. Així, defensen que la convocatòria és una forma de “pressió democràtica i pacífica” i alerten que, si no es dona resposta a la crisi, “el país es precipitarà cap a un nivell de tensió que Andorra no viu des del 1933”. “Un trencament de la pau social no serà responsabilitat de les persones que fa mesos assenyalen el risc, sinó del Govern i de la majoria parlamentària que li dona suport”, conclouen.