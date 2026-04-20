  • La portaveu del sindicat, Rebeca Bonache, durant la protesta del passat 7 d'abril d'enguany. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Descongelació dels lloguers

El Sindicat d’Habitatge es reunirà amb Marsol per abordar la descongelació del mercat: “Hi ha marge per negociar”

El col·lectiu reitera que el projecte “no ha escoltat ni tingut en compte els punts clau” i vol traslladar les seves demandes en la trobada convocada

El Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA) es reunirà aquest dimarts a les 19.00 hores amb la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol. La trobada ha estat convocada pel ministeri després de rebre el posicionament del col·lectiu davant la proposta de llei de desintervenció dels lloguers. Així i tot, des del sindicat han indicat que no se’ls ha fet arribar cap ordre del dia i que han estat ells qui han proposat els punts a tractar. En aquest sentit, apunten que “ens reunirem tenint en compte que, si estan disposats a parlar, és perquè hi ha marge per negociar com les nostres demandes poden encaixar en aquesta llei”.

D’aquesta manera, l’SHA ha explicat que l’objectiu de la reunió és “traslladar les preocupacions reals de la ciutadania i treballar per trobar solucions efectives”. Així mateix, han afirmat que el projecte de llei actualment en tràmit parlamentari “no ha escoltat ni tingut en compte els punts clau que s’han deixat clars des de la manifestació del 5 d’abril de 2025”, i que, de cara a la trobada, la voluntat és deixar clar que “l’habitatge ha de ser digne, assequible i estable” i que “només així es protegiran els drets de totes les persones d’Andorra”.

La protesta contra la descongelació dels lloguers fixa el 16 de maig per a la nova manifestació per un habitatge digne

