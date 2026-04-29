El Sindicat d’Habitatge defensa que la ‘mobilització’ a la plaça del Poble “no va ser una acció aïllada, sinó un avís”

El Sindicat d’Habitatge d’Andorra ha emès un comunicat per valorar l’acció de protesta duta a terme aquest dimarts a la plaça del Poble, durant el discurs del cap de Govern, Xavier Espot, i moments abans que tingués lloc el del copríncep Emmanuel Macron. “No va ser una acció aïllada, sinó un avís”, defensa l’entitat, qui emmarca la mobilització com “la conseqüència de mesos de feina, propostes i una mà estesa que el Govern ha decidit no aprofitar”. Així, l’SHA assegura que la protesta va aprofitar “una escenificació pública del poder” per interpel·lar directament el Govern, Demòcrates i els grups parlamentaris que sostenen la majoria, tot advertint que el projecte de llei “no pot sortir així” i reclamant “garanties reals per a les famílies llogateres”.
En paral·lel, l’entitat carrega contra l’Executiu i sosté que “ha convertit el diàleg en paper mullat”, tot i haver presentat alternatives concretes: “No només hem criticat la llei: hem explicat com corregir-la”, afirmen. Pel que fa, però, a les crítiques rebudes, l’SHA rebutja que la protesta fos “cridòria” i ho vincula al context social. “No era cridòria: era gent que no pot més. Era gent que treballa i no pot viure”, asseguren, qüestionant també els retrets sobre el moment escollit: “Per als poderosos mai toca protestar quan la protesta incomoda”. En aquesta línia, retreuen al Govern que intenti presentar la mobilització com una mostra de normalitat democràtica: “Si es va sentir la veu del poble, va ser perquè el poble es va organitzar, no perquè el Govern l’hagi volgut escoltar”.
El comunicat també respon a les declaracions sobre el “dret legítim dels propietaris” i defensa que les seves demandes “no posen en risc el dret a la propietat”, sinó que “posen límits als abusos”. Entre les mesures urgents, el sindicat planteja regular els preus dels lloguers segons el valor real i el poder adquisitiu, prohibir desnonaments sense alternativa habitacional digna, crear un registre de la propietat i un cens d’habitatge, i “acabar definitivament amb la trampa del fill”. Sobre aquest registre, l’SHA adverteix que “no pot limitar-se a ser una garantia per als negocis immobiliaris”, sinó que ha de servir per “fer prevaldre la funció social de l’habitatge”.
Finalment, el sindicat recorda que el projecte de llei es troba en tràmit parlamentari i que “encara hi ha marge” per introduir modificacions, i fa una crida a l’organització col·lectiva davant situacions de pujades de lloguer o risc d’expulsió. “No signeu per por”, demanen, tot insistint que “la resposta no pot ser individual”. Amb tot, adverteixen que el cicle de mobilitzacions iniciat “és només el primer pas” i tanquen amb un missatge clar: “Ells tenen diners, propietats i poder. Nosaltres tenim la massivitat”.