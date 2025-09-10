El sector polític lamenta l’adeu de Casal: “És una pèrdua doble per la dimensió humana i la valoració professional”

El sector polític del país no ha tardat a expressar el seu tarannà envers la dimissió de la consellera general socialdemòcrata, Judith Casal, per motius de salut. Un dels primers a fer-ho ha estat el president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, qui ha qualificat l’adeu de Casal com una pèrdua important. “És una notícia trista que la Judith se’n vagi”, ha afirmat, destacant que “és una persona molt compromesa amb el nostre país, una persona intel·lectualment molt capaç“. Escalé ha remarcat que la seva feina en comissions legislatives ha estat molt valorada i que “era molt escoltada”. Segons ell, la seva absència significarà una pèrdua doble per “la seva dimensió humana, que és molt gran, i de la seva valoració professional, que també ho és”.
En afegit, la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner, ha apuntalat que, “tot i tenir visions diferents, sempre hem reconegut la seva dedicació i la seva tasca parlamentària incansable“, i li ha desitjat una millora de la seva salut. “Avui el Consell General perd una gran consellera […] És una persona d’una gran resiliència, una persona lluitadora i apassionada per la política”, ha completat.
Per la seva banda, el president del grup parlamentari de Demòcrates, Jordi Jordana, també ha lamentat la decisió. “És una llàstima que una consellera de la talla que té se’n vagi“, ha dit. Jordana ha subratllat que, més enllà de les diferències ideològiques, sempre ha considerat Casal una veu respectada. “Quan deia alguna cosa, hi podies estar d’acord o no, però havies de valorar el que diu”, ha expressat, afegint que la socialdemòcrata “ho té fonamentat, sap el que diu, sap explicar-ho, sap raonar-ho i sap argumentar-ho”. Finalment, ha assegurat que “ha sigut una gran consellera” i li ha desitjat una recuperació plena: “Desitgem que es recuperi i que vagi tot bé”.
També n’ha parlat al respecte el portaveu del Govern, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, donant força i ànims a la que serà consellera general socialdemòcrata fins al 30 de setembre. “És un gest de valentia fer aquest pas”, ha proferit. En aquest sentit, durant la sessió ha assenyalat que modificar el reglament del Consell General competeix directament a aquest òrgan. Cal apuntar que aquest estableix que els grups parlamentaris han de tenir com a mínim tres membres, i que, en cas de no ser així, pot quedar dissolt i els integrants passen a ser consellers no adscrits.
Missatges a les xarxes
Les esmentades no han estat les úniques personalitats polítiques que han llançat un missatge a Casal. És el cas de Laia Moliné, qui serà la seva substituta i via X també li ha agraït la tasca feta. “Gràcies, Judith, per tot el que has fet i aconseguit, i pel teu exemple de força i compromís. Intentaré estar a l’alçada i continuar la teva tasca amb dedicació. No és només una gran responsabilitat, és també l’honor de seguir el llegat que deixes“, ha teclejat.
En darrer lloc, el cap de l’Executiu, Xavier Espot, ha escrit: “Gràcies, Judith Casal, per la teva dedicació al servei públic durant tots aquests anys, pel teu tarannà sempre constructiu i pel teu compromís amb Andorra i el seu futur“. Ciutadans Compromesos també s’han pronunciat a les xarxes, donant-li les gràcies “per la teva vocació de servei públic i el teu compromís amb el país”. “Ha estat un plaer compartir tots aquests anys de debat parlamentari”, han afegit.