Casal dimiteix per motius mèdics i Ensenyat ocuparà temporalment el seu càrrec per raons de “democràcia”

La consellera general socialdemòcrata, Judith Casal, ha anunciat aquest dimecres la seva renúncia al càrrec per motius estrictament mèdics. Casal, que fins ara presidia el grup parlamentari del Partit Socialdemòcrata (PS), ha fet pública la decisió en una compareixença al vestíbul del Consell General. “Us he convocat per anunciar la meva renúncia al meu càrrec com a consellera general estrictament per motius mèdics”, ha declarat.
La parlamentària, qui pateix esclerosi múltiple, ha remarcat que la seva dimissió no té cap rerefons polític i que respon únicament a la necessitat de prioritzar la salut. “És un càrrec que m’ha emplenat d’orgull, però ara ha arribat el moment de canviar el centre d’interès i de servei públic que porto desenvolupant tota la meva vida professional”, ha afegit.
La renúncia de Casal ha posat de manifest les limitacions del reglament del Consell General, el qual estableix que els grups parlamentaris han de tenir com a mínim tres membres. Si es baixa d’aquest llindar, el grup queda dissolt i els seus integrants passen automàticament a ser consellers no adscrits. La norma no contempla excepcions, ni tan sols en casos de malaltia, incapacitat o defunció.
Per evitar la desaparició del grup socialdemòcrata, el síndic general, Carles Ensenyat, ha decidit incorporar-s’hi de manera temporal. Segons ha explicat, aquesta entrada garanteix la continuïtat de la bancada fins a la presa de possessió de la substituta de Casal. “El grup parlamentari, en aquests moments, som nosaltres quatre i, en el moment que la consellera Casal dimiteixi, continuarem nosaltres tres. S’incorporarà la senyora Laia Moliné cap al febrer o març, i jo hauré retornat al meu grup parlamentari d’origen”, ha detallat.
Casal ha explicat que els informes mèdics li recomanen aturar l’activitat institucional. “Els metges em diuen que pari i jo el que vull fer, un cop he informat això, és agrair a totes les forces polítiques”, ha assenyalat. També ha volgut reconèixer el suport rebut dins de la cambra: “Gràcies, companys consellers i personal col·laborador, sempre m’ho heu posat molt fàcil”. Abans d’acomiadar-se, ha desitjat sort a la seva substituta: “No vull acabar sense desitjar-li molts encerts a la Laia Moliné, que és la persona que m’ha de substituir”.