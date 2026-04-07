El PS presenta una esmena a la totalitat a la llei de desintervenció i adverteix d’una possible “crisi sense precedents”

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS) ha presentat una esmena a la totalitat al Projecte de Llei sobre la desintervenció dels lloguers i n’ha sol·licitat el retorn al Govern, en considerar que no és el moment adequat per aplicar la descongelació dels preus. Segons recorden els socialdemòcrates aquest dimarts, recorden que el text es planteja com una continuïtat de la Llei 24/2023, la qual pretenia “disposar de temps suficient per posar en marxa mesures estructurals per afavorir l’accés dels ciutadans a l’habitatge”.
No obstant això, la formació afirma que aquest objectiu “no s’ha assolit” i que el període transitori “no ha estat aprofitat per desplegar les eines estructurals necessàries”. En aquest context, el grup alerta que la proposta de descongelació, encara que sigui progressiva, “comporta riscos evidents, especialment per a la classe treballadora i per als col·lectius més vulnerables”. Per aquest motiu, sostenen que “a dia d’avui, no es pot procedir a la descongelació dels lloguers”.
La formació considera que el Govern “no ha demostrat estar preparat per gestionar l’impacte d’una descongelació progressiva” i apunta a una actuació marcada per la “improvisació”
Entre els motius exposats, els socialdemòcrates assenyalen que el parc públic d’habitatge és “clarament insuficient” per fer front a la crisi actual, fet que impedeix que el sector públic actuï com a corrector del mercat. A més, denuncien la manca d’eines clau que haurien de precedir qualsevol procés de descongelació, com ara la inexistència d’un registre de la propietat públic, l’absència d’un índex de preus de referència o la manca de definicions normatives clares en conceptes com habitatge assequible o tipologies de propietaris.
A més, la formació considera que el Govern “no ha demostrat estar preparat per gestionar l’impacte d’una descongelació progressiva” i apunta a una actuació marcada per la “improvisació” en una matèria que, segons remarquen, requereix “planificació, rigor i visió estratègica”. També qüestiona l’efectivitat d’algunes mesures impulsades fins ara, com els crèdits tous per a l’adquisició d’habitatge, que, segons indiquen, “no tenen l’efectivitat esperada”. En paral·lel, alerten que no existeixen “garanties suficients de protecció per als llogaters, especialment els més vulnerables” en el procés de transició cap a la desintervenció.
Els socialdemòcrates consideren que el projecte “no s’inscriu dins d’una estratègia global d’habitatge” i adverteixen que podria provocar “una crisi sense precedents per a la classe treballadora”
Finalment, els socialdemòcrates consideren que el projecte de llei “no s’inscriu dins d’una estratègia global d’habitatge” i adverteixen que podria provocar “una crisi sense precedents per a la classe treballadora”. Tot i presentar l’esmena a la totalitat, el grup reconeix el recorregut limitat que pot tenir i anuncia que està ultimant les esmenes a l’articulat que preveu registrar en els pròxims dies.