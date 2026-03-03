Els socialdemòcrates exigeixen mesures concretes davant les mancances detectades per la Carta Social Europea

El grup parlamentari Socialdemòcrata ha sol·licitat explicacions a l’Executiu arran de les conclusions de l’informe corresponent al 2025 del Comitè Europeu de Drets Socials, òrgan del Consell d’Europa encarregat de vetllar pel compliment dels compromisos dels estats en matèria de drets socials. El document analitza l’aplicació de la Carta Social Europea a Andorra i posa de manifest diverses insuficiències, especialment en l’àmbit dels drets laborals, la protecció dels treballadors i la llibertat sindical.
La iniciativa arriba després del comunicat presentat pel Govern el passat 21 de gener i s’emmarca en les demandes reiterades de la bancada socialdemòcrata per impulsar millores legislatives en matèria laboral i avançar en l’adhesió a organismes internacionals com l’Organització Internacional del Treball (OIT). En aquest context, el grup parlamentari considera necessari conèixer quines accions concretes s’estan adoptant per donar resposta a les observacions formulades pel Comitè.
Els socialdemòcrates reclamen que l’Executiu exposi “amb claredat” quines mesures està aplicant o té previst aplicar per corregir les mancances detectades. La formació defensa que les conclusions de l’informe exigeixen una resposta concreta i calendaritzada. Cal destacar que aquesta petició dona continuïtat a les valoracions que el PS ja va fer públiques després de la difusió de l’informe. El 29 de gener, en roda de premsa, la membre del Comitè Directiu del partit, Carla Guinot, i el membre de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Joan Torra, van reaccionar a les conclusions del Comitè Europeu de Drets Socials i van instar el Govern a actuar.