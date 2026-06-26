El PS demana a Govern per les esperes, els desplaçaments i la manca de digitalització al Servei d’Immigració

El grup parlamentari Socialdemòcrata denuncia les deficiències en el funcionament del Servei d’Immigració després d’haver rebut diverses queixes de treballadors i empresaris per les llargues esperes, els múltiples desplaçaments necessaris per completar un mateix expedient i les dificultats que aquesta situació genera tant als usuaris com al teixit empresarial.
Arran d’aquestes incidències, el grup ha registrat una nova bateria de preguntes escrites al Govern per demanar explicacions sobre l’estat actual del servei i sobre les mesures previstes per millorar-ne el funcionament.
Aquesta no és la primera vegada que el Partit Socialdemòcrata porta aquesta problemàtica al Consell General. El maig del 2024 ja va formular preguntes al Govern alertant de les deficiències en el funcionament del Servei d’Immigració. Dos anys després, però, les queixes continuen arribant i, segons els socialdemòcrates, tot indica que la situació no només no s’ha resolt, sinó que podria ser igual o fins i tot pitjor que aleshores.
Per aquest motiu, el president suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere Baró, demana al Govern que expliqui quina valoració fa del funcionament actual del departament d’Immigració i que faciliti dades objectives sobre els temps d’espera, el nombre de visites necessàries per tramitar un expedient i el volum de queixes presentades pels usuaris.
El PS també pregunta si els recursos humans, materials i els horaris d’atenció són suficients per garantir un servei eficient i quines mesures preveu adoptar el Govern per reforçar-los. A més, els socialdemòcrates volen conèixer l’estat de la digitalització dels tràmits i les actuacions previstes per facilitar la presentació telemàtica de documentació, reduir els desplaçaments presencials i simplificar els procediments administratius.
Finalment, el grup reclama al Govern que actuï per reduir els temps d’espera i les reiterades compareixences davant l’Administració, garantint un servei públic modern, eficient i a l’altura de les necessitats actuals.
«Fa dos anys ja vam advertir d’aquest problema. Avui, lluny d’haver-se solucionat, continuem rebent queixes de treballadors i empresaris que ens indiquen que la situació continua sent molt preocupant. El Govern no pot normalitzar que un servei essencial funcioni d’aquesta manera», ha manifestat Baró.