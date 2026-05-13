El projecte del Parc Nacional es portarà al Consell General a finals de juliol i el pla rector s’espera a principi del 2027

El primer Parc Nacional d’Andorra és ara un pas més a prop d’esdevenir realitat, després que l’Executiu i els comuns d’Ordino i Canillo hagin validat aquesta setmana la tramitació de la declaració de l’indret. Aquest tindrà el nom de ‘Parc Natural Nacional de les Valls de Canillo i Ordino’, tal com ha confirmat aquesta tarda el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal.
“Fem un pas ferm per garantir que la protecció del medi ambient sigui un eix estructural del model de país”, ha afirmat Casal, tot indicant que des d’avui mateix ja es pot consultar la informació relativa a l’acord al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). A partir d’aquesta data, s’iniciarà un procés d’exposició pública que s’allargarà fins al 14 de juliol.
Segons ha apuntat Casal, durant la darrera setmana d’aquell mes es respondrà a les al·legacions rebudes i, posteriorment, el Govern demanarà l’informe preceptiu a la Comissió de Coordinació i Desenvolupament de l’Estratègia Nacional de la Biodiversitat d’Andorra (CENBA). Seguidament, la voluntat és que a finals de juliol el projecte entri a tràmit parlamentari i, després de la validació del Consell General, es preveu elaborar el pla rector entre finals del 2026 i principis del 2027.
Entrant en detall, el parc abastarà 77,56 km² i, una vegada constituït, permetrà que Andorra protegeixi un total de 144,81 km², és a dir, el 30,94% de la seva superfície. Així mateix, el nou espai protegirà des del Coll d’Ordino i el pic de Casamanya, passant pel Parc Natural de la Vall de Sorteny, la zona de Mereig i Montaup, fins a la Vall del Riu i la Vall dels Meners, arribant fins al pic de la Serrera. També inclourà la Coma de Ransol, la Vall d’Incles, els Clots de l’Os, els Clots de Massat, Ortafà i el Goter.
El fet que tot aquest territori passi a estar protegit no suposarà un “cost desorbitat”, ha deixat clar Casal. Tot i això, el titular de Medi Ambient ha posat en relleu que la protecció del territori sempre “té un cost”, però ha remarcat, sense concretar cap xifra, que serà “assumible”. En aquest sentit, no es preveu crear una “superestructura” per gestionar el parc, sinó aprofitar els “recursos ja existents”.
Amb tot, el que sí que canviarà seran els usos o activitats que s’hi podran dur a terme segons la zona. Hi haurà zones d’ús moderat, “en les quals es podran desenvolupar tots els usos i activitats permesos o autoritzables”. També hi haurà zones d’ús restringit, les quals presenten “valors naturals fràgils compatibles amb la realització de determinades activitats”.
Alhora, hi haurà zones de reserva, on la protecció serà més estricta perquè “la natura evolucioni amb la mínima intervenció humana possible”. Finalment, també hi haurà zones d’ús especial, en les quals “es permeten de forma genèrica tots els usos definits com a permesos o autoritzables dins l’espai”. Tot plegat es definirà amb detall al pla rector.