El programa d’accés al primer habitatge de propietat disposarà d’una dotació pressupostària de gairebé 10 milions

El Consell de Ministres ha aprovat l’obertura de la convocatòria del programa d’accés al primer habitatge de propietat per a residència habitual i permanent, mitjançant el qual el Govern avalarà el 100% del préstec durant els primers set anys i assumirà el pagament de tots els interessos en aquest període. Segons ha informat l’Executiu, la convocatòria s’obrirà l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), prevista per al dimecres vinent.
Les persones interessades hauran d’adreçar-se a l’entitat bancària de la seva elecció per sol·licitar el préstec en les condicions establertes pel programa. Per a la tramitació, les entitats requeriran un extracte de punts de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), la darrera declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i la taxació pericial de l’immoble que es vol adquirir. Una vegada oberta la convocatòria, les sol·licituds formalitzades i amb la documentació necessària es podran presentar a l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH).
L’atorgament de l’aval i de les obligacions financeres a càrrec del Govern es farà per ordre d’entrada de les sol·licituds que compleixin els requisits establerts
L’atorgament de l’aval i de les obligacions financeres a càrrec del Govern es farà per ordre d’entrada de les sol·licituds que compleixin els requisits establerts. Per a aquest exercici 2025, la dotació pressupostària és de 9.993.580 euros per als avals i un milió d’euros per subvencionar el pagament dels interessos. Pel que fa als requisits, els beneficiaris hauran d’acreditar una residència mínima de set anys al país, no disposar d’un habitatge en propietat i tenir un patrimoni inferior al 30% del preu de compra. En el cas de sol·licituds conjuntes, serà suficient que almenys un dels titulars compleixi el requisit de residència.
Cal recordar que el programa preveu que els préstecs es formalitzin a un tipus d’interès equivalent a l’Euríbor +0% durant els set primers anys, i a l’Euríbor +0,5% per a la resta de la hipoteca. Les persones beneficiàries no hauran d’aportar entrada per accedir a l’ajut, que permet adquirir habitatges d’un import màxim de 600.000 euros. Els terminis d’amortització s’estableixen entre 20 i 50 anys, sempre que el titular no superi els 80 anys en finalitzar el préstec.