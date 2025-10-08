El pressupost del 2026 manté el sistema d’increments esglaonats, però tornarà a congelar de nou les pensions més altes

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha confirmat aquest dimecres que el projecte de pressupost per al 2026 conservarà el mateix model d’actualització de les pensions utilitzat els dos darrers anys, basat en l’aplicació de diferents multiplicadors de l’IPC en funció del nivell d’ingressos. En concret, les pensions iguals o inferiors al salari mínim interprofessional es veuran incrementades en dues vegades l’IPC; les compreses entre un i dos salaris mínims, en una vegada l’IPC, i les situades entre dos i tres salaris mínims, en el 25% de l’IPC. Cal destacar, però, que les pensions superiors a tres vegades el salari mínim no experimentaran cap augment i es mantindran congelades.
“El redactat serà exactament el mateix que en els pressupostos anteriors”, ha explicat Casal, tot avançant que la proposta s’inclourà a l’avantprojecte de llei que el Consell de Ministres preveu aprovar abans de finals d’octubre. El ministre també ha fet referència a la necessitat d’evitar desajustos en l’aplicació dels increments a les pensions que es troben molt a prop dels llindars del salari mínim.
En aquest sentit, el portaveu governamental ha explicat que el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha fet diverses reunions amb les parts implicades “per controlar aquelles situacions més extremes o que puguin encabir-se dins d’aquests increments de les pensions”. “Estic convençut que el ministre Lladós, amb la seva expertesa, però també amb la seva sensibilitat, haurà trobat el millor encaix”, ha conclòs Casal, tot recordant que el detall complet de la mesura es donarà a conèixer amb la presentació del projecte de pressupost per al 2026.
El Consell General avança en les mesures per garantir la sostenibilitat de les pensions
Per altra banda, el Consell General ha informat que la comissió legislativa de seguiment i sostenibilitat de les pensions de la CASS s’ha reunit aquest dimecres per continuar treballant les reformes necessàries per garantir la sostenibilitat del sistema a llarg termini. Actualment, s’estan estudiant les mesures paramètriques ja establertes la passada legislatura: l’augment de les cotitzacions de manera progressiva i adaptada a la situació econòmica del país; fixar un topall a les pensions i a les cotitzacions, tant les màximes com les mínimes; i augmentar de manera progressiva en el temps l’edat de jubilació.
La comissió ha demanat simulacions de com milloraran aquestes mesures paramètriques la situació de les pensions de jubilació de la població d’Andorra, les quals es troben ara en fase d’estudi. Un cop pactada la naturalesa, condicions i impacte de cada mesura, fet que es confia que es farà els pròxims mesos, cada grup parlamentari farà la seva valoració política al respecte. Paral·lelament, s’està fent una tasca d’anàlisi a llarg termini, relacionada amb mesures de caràcter més estructural, com és el cas de la introducció d’un pilar de comptes individuals per cotitzant.