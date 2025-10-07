Zapatero demana al Govern una aportació de cinc milions d’euros al Fons de Reserva de Jubilació per al 2026

La sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany ha acollit aquest dimarts la tradicional Festa Magna de la Gent Gran, una trobada que ha reunit centenars de padrins i padrines de totes les parròquies del país. Després de la missa i del dinar de germanor, la jornada ha estat marcada pels discursos institucionals del president de la Federació d’Associacions de la Gent Gran, Fèlix Zapatero, i del cap de Govern, Xavier Espot, qui ha respost una per una les reivindicacions del col·lectiu.
D’aquesta manera, Zapatero ha aprofitat la presència de les autoritats per plantejar una bateria de propostes econòmiques i socials adreçades al Govern, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la gent gran i garantir un envelliment digne.
Reivindicacions econòmiques: pensions més altes i un fons de reserva reforçat
En el primer bloc del seu discurs, adreçat al mandatari governamental, Zapatero ha reclamat que el salari mínim mensual brut del 2026 s’elevi fins al 60% del salari mitjà, tal com recomana l’Organització Internacional del Treball (OIT). Segons les últimes dades de la CASS, això suposaria situar-lo entre 1.540 i 1.550 euros bruts mensuals. El president de la Federació ha recordat que aquest 2025 el salari mínim és de 1.447 euros, i que el Govern ha complert enguany l’acord d’incrementar-lo dues vegades l’IPC. Tot i això, ha demanat fer un pas més i que l’increment per al 2026 sigui de tres vegades l’IPC oficial, especialment per ajudar les persones amb ingressos més baixos.
En referència a les pensions, Zapatero ha sol·licitat una aportació extraordinària de cinc milions d’euros del pressupost del Govern al Fons de Reserva de Jubilació de la CASS (FRJ), “com fan els països europeus del nostre entorn”. Segons ha defensat, aquesta mesura permetria enfortir la sostenibilitat del sistema públic de pensions i anticipar-se a l’impacte de l’envelliment demogràfic.
Salut: més hores de podologia i informació accessible
En el segon bloc, adreçat a la ministra de Salut, Helena Mas, també present al dinar, Zapatero ha posat sobre la taula qüestions concretes relacionades amb la salut de la gent gran. En detall, ha demanat ampliar de dues a tres hores setmanals el servei d’atenció podològica als centres de salut d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Sant Julià de Lòria i Encamp, on la demanda és més alta. Cal recordar que, actualment, aquest servei ofereix dues sessions anuals per persona a un preu simbòlic de cinc euros per sessió.
El president també ha instat el Ministeri de Salut a continuar treballant amb la federació per difondre informació útil a través de fullets i materials divulgatius sobre qüestions com les campanyes de vacunació, les voluntats anticipades o els serveis de permanència mèdica.
Afers socials: residències, pisos tutelats i reforç del SAD
En el tercer bloc, dirigit a la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, Zapatero ha alertat de la necessitat de gestionar de manera eficient el període fins al 2028, any previst per a la inauguració de la nova residència sociosanitària d’Encamp. En aquest sentit, ha reclamat evitar llistes d’espera i garantir l’atenció de les persones dependents mentre no s’obri el nou equipament.
També ha demanat una planificació a llarg termini per ampliar l’oferta de pisos tutelats per a la gent gran, més enllà dels 54 previstos a Sant Julià de Lòria, i ha insistit en la necessitat d’incrementar el nombre d’assistents del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). Segons Zapatero, cal anticipar-se a l’augment de la demanda i reforçar un servei “que té molt d’èxit” i que és clau per mantenir l’autonomia de les persones grans.
Espot respon a les demandes i garanteix la sostenibilitat del sistema de pensions
En la seva intervenció posterior, Espot, ha donat resposta a la major part de les demandes. Primerament, ha assegurat que l’Executiu ja treballa per assolir el 60% del salari mitjà abans de final de legislatura, recordant que actualment la relació és del 57%. “Només amb un esforç addicional podrem arribar-hi, i ho farem abans d’acabar el mandat”, ha garantit.
Pel que fa a la proposta d’aportar cinc milions d’euros del pressupost al FRJ, Espot ha descartat la mesura per ara, tot argumentant que la branca de jubilació “encara és excedentària” i que, per tant, no necessita transferències públiques com passa en altres països. En aquest sentit, el cap de l’Executiu ha ponderat que el que succeeix a l’estranger és que les seves branques de jubilació ja són deficitàries, i per això els governs hi fan aportacions anuals”, ha explicat, afegint que “en el nostre cas, sortosament, la branca encara és molt beneficiària i no cal que hi destinem transferències”.
Així tot, Espot ha volgut garantir la seguretat de les pensions, recordant que “el primer dia que la branca de jubilació sigui deficitària, el Govern, a través dels pressupostos generals, cobrirà automàticament aquest dèficit”, tal com estableix la normativa aprovada durant la primera legislatura.
En l’àmbit sanitari, el cap de Govern ha obert la porta a estudiar l’ampliació de les hores de podologia i ha valorat positivament les campanyes informatives impulsades conjuntament amb la Federació. Sobre l’àrea social, Espot ha anunciat que el Servei d’Atenció Domiciliària ja no té llista d’espera gràcies a la incorporació de cinc treballadors familiars més i que actualment hi ha 270 places públiques concertades en centres sociosanitaris, 15 de les quals són noves. D’altra banda, també ha avançat que el Govern estudia destinar part dels 500 habitatges públics adquirits a pisos tutelats per a persones grans.