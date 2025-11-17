Sansa garanteix els pagaments de les pensions als funcionaris i assegura que «els diners no estan retinguts»

El pla de pensions dels funcionaris ha tornat a centrar l’atenció política a la Massana. La sessió de Consell de Comú d’aquest dilluns ha estat marcada per les preguntes de la minoria, la qual ha exigit informació clara sobre l’estat de la investigació judicial i garanties que els treballadors que s’acosten a la jubilació podran cobrar amb normalitat els seus estalvis. La majoria, per la seva banda, ha defensat que els fons són intactes i que els empleats poden estar “absolutament tranquils”. Cal recordar que el cas gira entorn d’uns 200.000 euros que podrien haver estat gestionats irregularment dins del pla de pensions dels funcionaris i agents indefinits.
Per un costat, el conseller de la minoria, Guillem Forné, ha admès que els preocupa especialment el col·lectiu que està a punt de jubilar-se i que compta amb aquests estalvis complementaris. «Ens neguiteja tot l’afer aquest que ha ocorregut, que ara mateix està en vies judicials”, ha exposat. “El primer que volem és la garantia que el fons de pensió està intacte i que es podrà disposar quan sigui necessari per a cada treballador públic del comú».
El conseller ha recordat que, més enllà de la plantilla, es tracta d’un assumpte que, pel seu abast, “és de gran importància parroquial i gairebé nacional”. Per aquest motiu, ha reclamat que es mantingui informat no només el personal, sinó també el conjunt de la ciutadania sobre l’evolució del cas.
En aquesta línia, Forné ha insistit que la instrucció avanci de pressa, però sense perdre rigor. “La celeritat, sobretot, però sempre amb peus de plom. És un tema que s’haurà de rascar moltíssim. Parlem de molts anys enrere i la celeritat tampoc pot anar per davant de la precisió”, ha avisat, tot recordant que la Batllia haurà de reclamar documentació a la corporació comunal i estudiar-la “amb el temps que calgui”.
Sansa envia un missatge de calma als treballadors
En resposta a la demanda de la minoria, la cònsol major, Eva Sansa, ha volgut tallar de soca-rel els dubtes sobre la disponibilitat dels diners. “Els funcionaris poden estar tranquils i les persones que es jubilin poden gaudir dels diners que els pertoquin del pla de pensions. Els hem transmès aquest missatge”, ha assegurat, afegint que “ells cobraran sense cap tipus de problema”.
Sansa ha remarcat que “els diners no estan retinguts, estan dins d’un fons i estan disponibles”, i que “els treballadors que necessitin el pla de jubilació el tindran, els diners són seus”. També ha explicat que el pla “no està bloquejat” i que, en el moment de la jubilació, “s’haurà de recalcular el que pertoqui amb el 4,5% que aporta el comú i l’1% del treballador”.
Pel que fa a la situació judicial, la cònsol ha afirmat que el cas es troba actualment a la sala número 3 de la Batllia i que no hi ha més informació sobre els pròxims passos. I finalment, quant a una eventual personació del comú com a acusació particular, Sansa ha remarcat que encara no hi ha una decisió presa. “Això encara s’ha de valorar. Però si cal, ens personarem. Ho hem de parlar amb els juristes i veure com procedirem”, ha dit.