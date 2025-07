Anàlisi per possible incompatibilitat amb el càrrec

El grup parlamentari PS dona suport al conseller David Pérez i demana respectar el procés sense pressions

Els socialdemòcrates defensen el dret del conseller a defensar-se i reclamen no qüestionar la seva honorabilitat

El Partit Socialdemòcrata ha expressat aquest dimarts el seu suport al conseller David Pérez, apartat cautelarment de la Junta de Govern del Comú d’Escaldes-Engordany per la seva relació professional amb l’empresa concessionària Empark. La formació ha fet una crida a deixar que el cas segueixi el seu curs legal sense generar pressions mediàtiques ni anticipar judicis.

“Donem tot el suport al nostre company i amic David Pérez”, ha afirmat Pere Baró, president del grup parlamentari socialdemòcrata, en el marc de la presentació de la proposta de llei de regulació dels comuns al Consell General. “Ell ha de poder defensar-se, fer les al·legacions pertinents i seguir el procés amb garanties”, ha afegit. En aquest sentit, el PS subratlla que Pérez té el seu suport com a partit, però també com a companys personals i polítics.

Segons la presidenta del grup parlamentari, Judith Casal, -també present a la roda de premsa d’aquest matí al Consell General- “ara tot està regulat per llei pel que fa a les incompatibilitats” i, per tant, “el que ha de fer el David és seguir el que li marca la normativa”. També ha insistit que “el senyor Pérez està fent el que ha de fer dins dels camins que li permet la llei”.

El PS com a partit polític rebutja qualsevol lectura precipitada o especulació sobre les motivacions personals del conseller, i defensa que l’objectiu és no interferir en la seva defensa: “Procurem ser molt curosos perquè no volem perjudicar-lo amb interpretacions que no toquen. No és correcte intuir ni imaginar. Hem de ser responsables”, ha afegit Casal.

El partit considera que el que s’ha posat en dubte és la honorabilitat de David Pérez, una qüestió que rebutgen amb contundència: “No volem que ningú pensi que el David ha fet alguna cosa que no sigui honorable, perquè res més lluny de la realitat”, ha afirmat Baró.

Els socialdemòcrates també han deixat clar que la mesura del comú té caràcter preventiu i que s’inscriu dins del funcionament habitual dels mecanismes de supervisió pública. Consideren que el procés ha de seguir amb normalitat i respectant el dret a defensa del conseller.

Els presidents del grup parlamentari, Pere Baró i Judith Casal, durant la roda de premsa al Consell General. | Marvin Arquíñigo

David Pérez té previst presentar al·legacions aquesta setmana, tal com ha informat RTVA. Segons fonts pròximes al conseller, defensarà que la seva activitat professional no incompleix cap regulació sobre incompatibilitats.

La polèmica al voltant del conseller es va fer pública després que el Comú d’Escaldes-Engordany l’apartés temporalment de la Junta de Govern, a l’espera que Intervenció revisi la documentació vinculada a Empark, l’empresa amb què té relació laboral.

Pérez, que també ha estat actiu en l’àmbit social i cultural, va participar en la concentració contra la “censura” d’una exposició a l’Espai Caldes, concentració que va tenir ser convocada arran d’una decisió del comú encapçalat per Rosa Gili de no obrir les portes al públic.