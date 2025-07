Escaldes aparta temporalment David Pérez de la Junta de Govern per la seva vinculació amb l’empresa Empark

La mesura s’adopta a l’espera que Intervenció analitzi la documentació sol·licitada sobre l’empresa concessionària vinculada al conseller

El Comú d’Escaldes-Engordany ha decidit apartar provisionalment el conseller David Pérez de la Junta de Govern mentre es duu a terme una revisió de la documentació relativa a l’empresa concessionària Empark, la qual gestiona un dels aparcaments soterranis a la zona del Clot d’Emprivat. La mesura, segons ha informat la corporació escaldenca, és de caràcter cautelar i temporal, i s’ha adoptat “amb l’objectiu de preservar la transparència i garantir la bona governança” durant el procés de fiscalització.

La decisió s’emmarca, tal com han explicat des del comú encapçalat per Rosa Gili, en “els mecanismes habituals de control i supervisió de la gestió pública” i respon a una petició d’Intervenció, la qual ha sol·licitat informació addicional vinculada a l’empresa en qüestió. Davant d’aquesta situació, la Junta de Govern ha optat per aplicar la mesura de manera preventiva, mentre s’analitza la documentació requerida.

Per altra banda, el partit Socialdemòcrata – en el qual forma part Pérez – ha expressat el seu suport al conseller i ha assegurat que aquest “ha mantingut sempre una actitud professional, honesta i transparent”. En aquest sentit, el PS defensa que Pérez “no ha participat en cap de les decisions que poguessin afectar l’empresa concessionària que dirigeix”.

La formació ha recordat que la mesura aplicada per la Junta de Govern “s’inscriu dins del funcionament ordinari dels mecanismes de fiscalització i supervisió propis de l’administració comunal” i que té un caràcter estrictament preventiu. La suspensió temporal es mantindrà fins que es rebi i s’analitzi tota la informació sol·licitada per Intervenció. Un cop completada aquesta revisió, la corporació valorarà si es manté o no l’exclusió del conseller.

Cal recordar que, precisament Pérez, va participar el passat 23 de maig en la concentració organitzada a l’Espai Caldes en rebuig a la clausura anticipada de l’exposició ‘La censura és la comissària d’aquesta exposició’ per part de l’equip liderat per Gili. La mobilització ciutadana, sota el lema ‘Més cultura, menys censura’, va reunir més d’una trentena de persones, entre ells el llavors conseller de Medi Ambient i Manteniment d’Edificis. Ja en aquell moment, Pérez va declinar parlar davant dels mitjans presents en la concentració per por a possibles represàlies als seus llocs de treball.