Demòcrates porta al Consell una pregunta urgent per aclarir l’impacte del nou acord de fronteres amb la UE

El grup parlamentari Demòcrata ha entrat una pregunta urgent al Consell General per conèixer l’impacte del nou acord de gestió de fronteres entre Andorra i la Unió Europea. La iniciativa, impulsada pel president del grup, Jordi Jordana, es debatrà aquest pròxim dijous. Cal recordar que el nou acord, recentment rubricat entre les dues parts, permetrà evitar els controls sistemàtics a les fronteres amb Espanya i França previstos en el sistema europeu Entry/Exit System, el reglament que la Unió Europea està implantant als països de l’espai Schengen.
A més, el marc acordat reforça els mecanismes d’avaluació i els controls de seguretat previs per accedir a permisos de residència i treball al país. Davant d’això, el grup demana informació sobre “l’impacte real” que tindrà aquesta aplicació per als ciutadans, tant nacionals com residents de la Unió Europea o de països tercers.
La formació vol conèixer les conseqüències reals del nou marc en residents, treballadors i activitats vinculades al turisme
Segons exposen, la complexitat i els detalls facilitats fins ara generen dubtes entre la ciutadania. En aquest sentit, s’assenyala que el nou marc “genera nombroses preguntes”, especialment entre residents de països tercers, així com entre operadors econòmics vinculats al turisme o a la contractació de treballadors de fora de la Unió Europea. Finalment, la formació també demana al Govern quines accions de comunicació es duran a terme per explicar l’acord i quina estratègia es preveu per evitar situacions similars en altres àmbits sensibles per al país.