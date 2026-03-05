L’Executiu vol blindar l’accés digital dels menors de 16 anys verificant l’edat i prohibint les xarxes socials de ‘risc’

El Govern va aprovar dimecres en Consell de Ministres el projecte de modificació de la Llei qualificada dels drets dels infants i adolescents amb l’objectiu de reforçar la protecció dels menors en l’entorn digital. El text, presentat aquest dijous pel ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, incorpora noves mesures per limitar l’accés a continguts inapropiats, regular l’ús de les xarxes socials i donar més eines a les famílies per supervisar l’activitat digital dels infants.
En aquest context, Rossell ha afirmat que la reforma respon a una realitat cada vegada més present en la vida dels joves. “La manera com els infants interactuen i s’expressen ha canviat profundament amb la digitalització, i això també comporta nous riscos com el ciberassetjament, l’aïllament social, la dependència digital o la mala gestió de la privacitat”, ha dit. En aquest sentit, ha defensat que es tracta d’una llei “necessària i valenta per garantir els drets dels infants i adolescents i el seu benestar digital”.
“La manera com els infants interactuen i s’expressen ha canviat profundament amb la digitalització, i això també comporta nous riscos com el ciberassetjament, l’aïllament social, la dependència digital o la mala gestió de la privacitat” – Marc Rossell
Una de les principals novetats del projecte de llei és que els operadors de telecomunicacions, com Andorra Telecom, hauran de configurar per defecte les targetes SIM dels menors de 16 anys amb filtres que bloquegin continguts inadequats. A la pràctica, això significa que quan un menor navegui o faci una cerca a internet amb el seu dispositiu, per exemple, de caràcter violent o pornogràfic, no apareixeran als resultats.
Així, Rossell ha explicat que aquesta mesura vol aportar més seguretat en l’ús dels dispositius: “La SIM dels menors permetrà que, si en una cerca apareixen paraules amb contingut bèl·lic o pornogràfic, aquests resultats no es mostrin”. No obstant això, el ministre ha remarcat que la responsabilitat dels adults continua sent clau. “Quan deixem un dispositiu a un infant, la persona adulta ha de garantir que en faci un bon ús, igual que ja passava abans amb la televisió”, ha assenyalat.
Una altra de les mesures del text es la de prohibir l’accés dels menors de 16 anys a aquelles xarxes socials que es consideri que poden comportar un risc per al seu desenvolupament o per a la seva salut mental. La llista concreta de plataformes no s’inclourà directament a la llei, sinó que s’establirà posteriorment per via reglamentària. El Govern treballarà amb professionals i especialistes del país per determinar quines aplicacions poden tenir un impacte negatiu en els menors.
D’aquesta manera, Rossell ha indicat que hi ha estudis d’organismes internacionals, com UNICEF o les Nacions Unides, que ja apunten cap a determinades plataformes, però ha matisat que cal contrastar aquestes dades amb experts locals abans de fixar el llistat definitiu. Per a altres xarxes socials que no estiguin prohibides, els menors només hi podran accedir amb autorització parental.
El Govern treballarà amb professionals i especialistes del país per determinar quines aplicacions poden tenir un impacte negatiu en els menors
Una altra peça clau de la reforma és la implementació d’un sistema de verificació d’edat “robust i fiable”. Aquest mecanisme haurà de permetre limitar l’accés dels menors a continguts digitals, xarxes socials o fins i tot a la descàrrega de determinades aplicacions. L’objectiu és evitar que els infants puguin esquivar els controls simplement indicant una edat falsa quan es registren a plataformes digitals, una pràctica habitual actualment.
La modificació legislativa també reforça el paper de les famílies en l’acompanyament digital dels menors. La llei preveu que totes les famílies disposin d’eines de control parental per garantir un consum digital adequat i no perjudicial. A més, el Govern elaborarà guies oficials amb recomanacions d’ús segons les franges d’edat i establirà orientacions sobre el temps de pantalla recomanat. Aquestes indicacions es definiran en el reglament que desenvoluparà la llei i es basaran en estudis científics i criteris d’experts.
D’altra banda, el ministre també ha subratllat que la reforma no planteja un sistema sancionador directe per a les famílies o els menors, sinó que se centra en la prevenció i la protecció. “És una llei de drets, d’usos i de proteccions”, ha remarcat. En els casos en què es detectin situacions de risc digital, seran els professionals competents els que analitzaran cada cas i activaran els protocols d’acompanyament o intervenció que corresponguin.
El projecte de modificació de la llei s’ha construït amb un procés participatiu que ha implicat diferents actors del país. Entre d’altres, s’han fet reunions amb infants i adolescents d’entorns educatius i d’activitats extraescolars, així com amb entitats com UNICEF, associacions de pares i mares, el Fòrum de la Joventut o experts en salut i educació. Segons Rossell, totes aquestes aportacions “s’han traduït en accions concretes dins la modificació de la llei perquè la resposta sigui directa al que els mateixos infants i adolescents han expressat”.