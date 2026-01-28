L’oposició reclama més transparència a l’Executiu per les reclassificacions de llocs de treball anul·lades el 2023

Els grups parlamentaris de l’oposició han reaccionat a la sentència judicial que ha anul·lat el procediment de reclassificació d’alguns llocs de treball de l’Administració General del 2023 amb demandes d’informació al Govern i amb crítiques a la gestió de Funció Pública. Per part de Concòrdia, la formació ha entrat una demanda sobre el procés de revisió dels llocs de trebal, justificant la iniciativa arran de les informacions publicades després de la decisió de la Batllia i de la preocupació generada entre una part del personal de l’administració pública. En aquest sentit, Concòrdia ha volgut conèixer de primera mà “com s’ha dut a terme aquest procés” i, especialment, els motius pels quals “s’han apujat els salaris de determinats llocs de treball en detriment d’altres”.
La formació considera que aquest afer ha evidenciat “una mala gestió i una manca de planificació estratègica i transparent” per part del ministeri durant els darrers anys de governs demòcrates. En la documentació sol·licitada, el grup ha demanat el plec de bases del contracte de l’empresa externa encarregada de l’actualització i descripció dels llocs de treball, així com els informes, auditories i descripcions elaborades, amb els criteris i la metodologia emprada, tenint en compte que el reglament corresponent no s’ha desplegat encara.
Per la seva banda, el grup Socialdemòcrata ha adreçat una sol·licitud formal al Govern perquè faciliti tota la documentació relativa a la reclassificació dels llocs de treball de l’Administració General duta a terme l’any 2023. La presidenta i consellera general del grup, Susanna Vela, ha fet la petició després que el Tribunal de Batlles hagi declarat nul·la la reclassificació aprovada per l’Executiu per no haver-se ajustat al procediment legal establert, una resolució que obliga a reiniciar el procés amb la convocatòria d’un comitè tècnic amb representants sindicals.
Els socialdemòcrates han demanat, en el termini més breu possible, informació detallada sobre els llocs de treball revisats, ordenada per lloc i nivells, els criteris utilitzats per augmentar-los de nivell, el procediment seguit i les persones que hi han intervingut. Des del PS s’ha considerat imprescindible disposar d’aquesta informació per “garantir la transparència de l’actuació governamental” i per assegurar que el nou procés de reclassificació es dugui a terme amb totes les garanties legals i amb la participació dels agents socials implicats.