El Comú d’Escaldes-Engordany dona el vistiplau al conveni de recollida de residus conjunt entre les set parròquies

En el primer Consell de Comú d’Escaldes-Engordany s’ha aprovat per unanimitat el conveni de col·laboració entre les set parròquies per a la contractació conjunta del servei de recollida de residus. Tal com ha assenyalat la consellera major i consellera de Recursos Humans, Acció Social, Medi Ambient i Vall del Madriu, Magda Mata, es tracta d’un pas necessari perquè es pugui licitar l’acord −ha de rebre abans el vistiplau dels set comuns−, procés del qual s’encarregarà la corporació encampadana.
Segons han informat, el nou contracte tindrà una durada de 10 anys i donarà continuïtat a l’actual. Està “pràcticament acabat”, però al plec de bases, el qual “té en compte les especificitats de cada parròquia”, es contemplen alguns canvis que s’han d’acabar de definir, com decidir si l’encarregada serà només una empresa o en seran més. En el cas del comú escaldenc, “la despesa aproximada associada a aquest servei per al conjunt del període esmentat és de 13,6 milions d’euros”.
Al seu torn, la cònsol major, Rosa Gili, ha recordat que a Escaldes-Engordany continua en funcionament la recollida porta a porta. “Estem plantejant ampliar-ho i s’està mirant en quines zones”, ha indicat, tot celebrant que la seva “és una de les parròquies que millor recicla”. “Potser al principi va haver-hi algunes reticències, però la gent ho ha adherit i estem contents de veure que ho estem fent bé”, ha completat.
Les glaçades
“És un hivern al qual ja no estàvem acostumats. Van passar en un moment puntual i hi havia gent que hauria patinat fes el que fes el comú”. Aquestes han estat declaracions de Gili en ser demanada per les darreres glaçades al carrer, les quals van acabar amb un centenar de persones a Urgències. En tot cas, la mandatària ha indicat que han dut a terme diferents reunions “per veure què millorar” i per “posar-nos al dia”, tot i que ha volgut treure ferro a l’assumpte. “No es va avisar de cap alerta especial”, ha asserit. Al seu torn, la líder de l’oposició, Anna Garcia, ha remarcat haver demanat explicacions en el seu moment, deixant clar que la salaó de les voravies va arribar tard, però que “ja es treballa en un nou protocol d’actuació”.
Jurament de càrrec
La sessió de Consell de Comú també ha servit per dur a terme la presa de jurament del càrrec d’agent de circulació comunal d’Eduard Salsas Chinchilla, un cop superat el període de prova.