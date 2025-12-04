Escaldes defensa les obres del Clot d’Emprivat amb panells que comparen el POUP del 2018 i la reforma del 2023

Davant les crítiques pel tancament del parc i l’inici de les obres per construir tres torres al perímetre del Clot d’Emprivat, l’equip comunal d’Escaldes-Engordany ha instal·lat diversos panells informatius per explicar l’origen urbanístic del projecte i remarcar que la modificació aprovada el 2023 redueix l’impacte del planejament inicial.
Els panells indiquen que tant la nova edificació com les torres ja aixecades deriven del Pla d’Ordenament Urbanístic Parroquial (POUP) del 2018, el qual permetia edificacions de fins a 20 plantes. El comú subratlla que, en assumir el mandat el 2020, va impulsar una revisió del planejament per “reduir l’impacte” d’aquests projectes heretats, i que aquesta modificació va elevar l’espai lliure obligatori del 15% al 57% dins de la mateixa illa urbana.
La comparativa entre els dos models urbanístics ocupa un lloc central als panells. Un gràfic mostra que amb el POUP del 2018 s’hauria ocupat fins al 85% del terreny, mentre que amb la configuració actual l’ocupació queda en el 43%. Segons la corporació, aquesta reducció permet mantenir la zona verda i el parc infantil al centre de la parròquia, tot i que actualment l’espai és tancat i envoltat per tanques d’obra. Els materials informatius també destaquen la incorporació d’una planta soterrada amb 132 places d’aparcament comunals, pactada amb promotors i propietaris.
Així, en un dels extrems del perímetre, un cartell de l’empresa d’obres exhibeix el lema ‘Estem deixant Andorra encara més maca’, mentre al darrere s’estén la zona de treball amb maquinària, materials, tanques verdes i una gran estructura coberta amb lona. Les imatges del terreny mostren el parc infantil i l’espai de sorral buits i delimitats, amb fustes, cables i vehicles de treball acumulats al voltant. Així doncs, amb aquesta campanya visual, el comú pretén reafirmar que la modificació urbanística del 2023 redueix l’impacte del projecte i preserva més espai públic que el planejament original, en un moment en què el tancament del parc és percebut com una pèrdua temporal d’un dels espais més utilitzats del barri.