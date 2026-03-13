El Comú d’Andorra la Vella defensa que la llei no permetia denegar les llicències dels nous centres comercials

El Comú d’Andorra la Vella ha assegurat que la normativa vigent no permetia denegar les llicències dels tres grans centres comercials projectats a la parròquia perquè els expedients ja estaven en tramitació i complien els requisits urbanístics establerts. La corporació ho ha indicat en un comunicat fet públic aquest divendres arran del debat generat al Consell General sobre la construcció de noves grans superfícies comercials a la capital.
Segons explica el comú, les sol·licituds de llicència dels projectes es van presentar durant el mandat anterior i, un cop iniciada la tramitació administrativa, l’administració no tenia marge legal per denegar-les si complien la normativa vigent.
En el cas del centre comercial de la Margineda, la sol·licitud es va entrar a tràmit el 22 d’agost del 2023. Durant la tramitació administrativa es van obtenir diversos informes sectorials favorables del Govern —entre el novembre del 2023 i el febrer del 2024— en àmbits com la mobilitat, l’impacte ambiental, els riscos geològics, l’accessibilitat, la seguretat i qualitat industrial o el patrimoni cultural. La llicència es va acabar autoritzant el 14 de maig del 2024.
Pel que fa al projecte del Fener, la llicència de construcció es va autoritzar l’abril del 2021, també durant el mandat anterior. En el cas del projecte de l’avinguda Tarragona, es tracta de la reforma d’un edifici que ja disposava d’ús comercial i la llicència, concedida l’abril del 2022, feia referència a la rehabilitació de l’immoble existent sense cap canvi d’ús urbanístic.
El comú recorda que qualsevol modificació urbanística només pot tenir efectes de futur i no es pot aplicar a projectes que ja han iniciat la seva tramitació administrativa.
En paral·lel, la corporació destaca que el 25 de juny del 2024 va aprovar la suspensió temporal de determinades llicències de construcció amb l’objectiu d’ordenar el desenvolupament urbanístic de la parròquia i impulsar la revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP), actualment en curs.