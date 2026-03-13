  • El President del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé. | Sergi Pérez / Consell General
Arnau Ojeda Garcia
Demanda d'informació en camí

Escalé veu “raons fonamentades” per pensar que les autoritzacions dels centres comercials “no van existir”

Concòrdia entrarà aquesta tarda una demanda d’informació per conèixer les resolucions administratives vinculades a les autoritzacions

El grup parlamentari de Concòrdia considera que hi ha “raons fonamentades” per pensar que les autoritzacions prèvies dels grans centres comercials projectats a Andorra la Vella (la Margineda, Fener i avinguga Tarragona) podrien no haver existit, malgrat que es tracta d’un tràmit obligatori segons la Llei del comerç. Així ho ha afirmat el president del grup, Cerni Escalé, en declaracions a EL PERIÒDIC.

Unes afirmacions que arriben després de la sessió de Consell General celebrada ahir en la qual Escalé ja va posar en dubte que tots els projectes haguessin obtingut l’autorització prèvia prevista per la normativa. Per aquest motiu, Concòrdia entrarà aquesta mateixa tarda una demanda d’informació per conèixer les resolucions administratives vinculades a aquestes autoritzacions.

Segons ha explicat Escalé, el grup parlamentari vol accedir tant a les sol·licituds com a l’expedient administratiu i, especialment, a les resolucions que haurien d’haver autoritzat aquests establiments. Segons Escalé, l’objectiu de la demanda és conèixer “exactament com ha anat aquest procés” i si aquestes autoritzacions es van tramitar tal com exigeix la normativa.

Així, el lider de Concòrdia recorda que la Llei del comerç estableix que els grans establiments comercials —els que superen els 2.500 metres quadrats— necessiten una autorització prèvia del Govern. En aquest cas, però, apunta que es tracta de projectes d’una dimensió molt superior. “Parlem d’establiments que en algun cas poden superar els 50.000 metres quadrats”, ha indicat.

En tot cas, Escalé ha volgut deixar clar que la crítica no s’adreça als promotors dels projectes comercials. “Els inversors dels grans establiments comercials no han fet res malament. Estan exercint la seva llibertat d’empresa”, ha afirmat.

Un problema de “planificació demogràfica i de “molta improvisació”

I és que per al conseller general, el problema rau en la planificació del Govern a l’hora d’autoritzar aquest tipus d’activitats. Segons ha apuntalat, la posada en marxa d’aquestes grans superfícies podria requerir més d’un miler de treballadors en els pròxims anys, fet que, al seu entendre, s’hauria d’analitzar en relació amb la política demogràfica i les necessitats del mercat laboral. “El problema és la planificació demogràfica del Govern a l’hora d’autoritzar activitats”, ha indicat. En aquest sentit, assegura que no veuen un criteri clar en la presa de decisions i considera que hi ha“molta improvisació”, tot destacant que l’Executiu està aplicant polítiques per“gairebé acontentar a tothom”, però “sense planificació”, ha conclòs.

Concòrdia qüestiona els nous centres comercials mentre Espot defensa una planificació migratòria flexible

Llegir
Notícies relacionades
El Comú d’Andorra la Vella defensa que la llei no permetia denegar les llicències dels nous centres comercials
Concòrdia proposa limitar la capacitat hotelera i eliminar la confidencialitat en contractes d’Andorra Turisme
La Casa de la Vall rep la primera visita oficial del nou ambaixador dels Estats Units d’Amèrica, Benjamin León Jr

