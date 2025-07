Consell de la Gent Gran

El Comú d’Andorra la Vella anuncia 18 nous pisos per a la gent gran i noves millores en serveis i accessibilitat

El projecte, que permetria superar la trentena de pisos adaptats a la capital, contempla un lloguer a llarg termini i una execució d’obres d’un any

El Comú d’Andorra la Vella preveu habilitar 18 nous habitatges destinats a la gent gran al centre de la parròquia. Es tracta d’una iniciativa sorgida en el marc del programa ‘Reviu’, la qual permetria disposar d’un edifici actualment en desús per convertir-lo en un nou espai d’habitatge adaptat, seguint el model del Calones. Amb aquesta actuació, el nombre total de pisos per a la gent gran superaria la trentena.

Així ho ha anunciat aquest dijous el cònsol major, Sergi González, durant la sessió del Consell de la Gent Gran, on ha detallat que l’edifici identificat es troba “en una ubicació cèntrica” que, per ara, no ha volgut concretar. El projecte, segons ha indicat, permetria aprofitar fàcilment la distribució interna existent i preveu una durada d’obres d’un any. “Les obres durarien un any perquè realment l’edifici i els pisos de dintre es poden aprofitar fàcilment”, ha assenyalat. La voluntat és formalitzar un acord amb la propietat per disposar de l’immoble en règim de lloguer per un període de 25 anys.

González ha explicat que aquesta proposta és fruit de les oportunitats detectades a través del programa ‘Reviu’, el qual ha rebut l’interès d’una trentena de propietaris amb edificis tancats. “Hi va haver una trentena de propietaris que van mostrar el seu interès per la proposta”, ha indicat, tot afegint que “diversos edificis que estan tancats” podrien ser aptes per a aquest ús. En aquest sentit, ha reconegut que el comú “ja feia temps que projectava un nou Calones” tenint en compte la llista d’espera existent, que actualment és d’una vintena de persones.

Durant la trobada, presidida pel cònsol major i per la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, s’han posat en comú les propostes elaborades pel Consell de la Gent Gran els darrers sis mesos. Entre les principals demandes hi ha la millora de l’accessibilitat als espais públics, amb actuacions com la renovació de voreres, la instal·lació de més bancs amb ombra i la millora dels lavabos públics. També s’ha reivindicat una participació activa del Consell en la valoració i planificació del mobiliari urbà.

En aquest sentit, Nazzaro ha informat que s’està elaborant un inventari de l’estat del mobiliari urbà que es compartirà amb el col·lectiu per detectar mancances i establir prioritats d’actuació. “S’està fent un inventari del mobiliari urbà que posteriorment es podria compartir amb la gent gran per detectar les mancances i on cal actuar”, ha explicat. Pel que fa als lavabos públics, la corporació estudia models de referència d’altres països, com França, per millorar-ne la funcionalitat i senyalització. González ha admès la necessitat de reforçar aquesta última i s’ha plantejat la convocatòria de reunions temàtiques a l’octubre per calendaritzar les accions. “Ens toca concretar, calendaritzar i fer un pla d’actuació”, ha apuntalat.

Una altra de les preocupacions expressades pel col·lectiu ha sigut la manca d’informació clara sobre els serveis i activitats adreçats a la gent gran. Davant d’això, s’ha proposat la instal·lació de pantalles informatives a punts estratègics, com la plaça de la Rotonda i Riberaygua i Travesseres, així com la millora de l’aplicació mòbil municipal i dels fulletons informatius. González ha explicat que “s’avalua instal·lar pantalles informatives a la plaça de la Rotonda i a la zona de Riberaygua i Travesseres”, mentre que Nazzaro ha avançat que “abans de final d’any sigui un punt que realment acompanyi i assessori la gent gran”, en referència a la millora del Punt d’Informació de la Gent Gran.

També s’ha aprovat impulsar la recuperació del servei d’àpats a domicili per a persones amb dificultats de desplaçament, amb l’alternativa de recollida al Calones. Tot i això, la consellera de Social ha advertit que l’actual cuina del centre no pot assumir aquest servei i que s’estudien solucions provisionals fins que entri en funcionament la cuina del nou espai previst al Cedre. “La cuina del Calones té el ‘hàndicap’ que només pot donar servei a les persones que hi van a dinar”, va detallar, i ha afegit que “s’està treballant en alternatives que puguin ser efectives abans no entri en funcionament la cuina que està prevista al Cedre”.

Pel que fa a infraestructures, el cònsol major ha recordat que el nou espai social per a la gent gran a la zona del Cedre, a Santa Coloma, ja està en construcció i inclourà una casa pairal i un menjador. A més, ha anunciat que el 15 de setembre obrirà les portes la nova casa pairal ubicada a la plaça del Poble. “Ja s’ha anat explicant i comunicant als usuaris els canvis que s’han fet”, ha manifestat González, qui espera que les noves instal·lacions “siguin un èxit”.