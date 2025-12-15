Concòrdia defensa eliminar les llistes bloquejades a les parròquies perquè “els electors puguin escollir directament”

El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat aquest dilluns una proposta de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum amb l’objectiu d’introduir el sistema de llistes obertes a la circumscripció parroquial en les eleccions generals. La iniciativa ha estat exposada pel president del grup, Cerni Escalé, i el conseller general Pol Bartolomé, els quals han defensat una reforma “quirúrgica” del sistema electoral vigent per millorar la representativitat i estimular la participació política.
En aquest sentit, la proposta planteja que, a la circumscripció parroquial, les candidatures deixin de ser llistes bloquejades i passin a basar-se en candidats escollits directament pels electors. Segons Bartolomé, “té molt més sentit que siguin candidatures autònomes les que es puguin presentar”, ja sigui sota el paraigua d’un partit polític o com a agrupacions ciutadanes. Cada partit pot donar el seu suport a un màxim de dos candidats, o bé només a un o inclús a cap.
Pel que fa al mecanisme de vot, Concòrdia proposa mantenir el vot a la llista nacional, però dividir el vot parroquial en dos. Així, els ciutadans podrien escollir directament dos candidats per la seva parròquia, els quals podrien ser del mateix partit o de partits diferents. Els dos candidats més votats serien els escollits com a consellers generals. Segons Bartolomé, aquest sistema permetria als electors votar “els candidats que més prefereixin” i reforçaria el paper del Consell General.
La formació política ha justificat la reforma en el context d’una creixent desafecció política, tot recordant que als anys noranta la participació electoral a Andorra superava gairebé el 80%, mentre que actualment vota poc més del 60% del cens, una davallada d’uns 20 punts percentuals. A més, Bartolomé ha assenyalat que un de cada dos joves no participa a les eleccions generals: “És un mal símptoma de com funciona la democràcia andorrana”, ha afirmat, tot advertint que les decisions polítiques deixen d’alinear-se amb l’interès general.
El conseller ha remarcat que a Andorra les majories parlamentàries no coincideixen necessàriament amb majories electorals, fet que, segons ha dit, “erosiona el funcionament del sistema”. En aquest sentit, la proposta vol desplegar un sistema “més representatiu” i que ajusti millor els vots obtinguts per cada candidatura. A més, la reforma inclou mesures per evitar que els consellers abandonin l’escó poc després de ser elegits per incorporar-se al Govern. Bartolomé ha qualificat aquesta pràctica de “mal símptoma” i ha defensat que, si un candidat és escollit, ha de mantenir-se a la cambra i no deixar l’escó a un tercer candidat amb una implicació electoral menor.
Bartolomé ha subratllat que la introducció de les llistes obertes no és un canvi “revolucionari ni trencador”, ja que aquest sistema ja havia operat històricament a Andorra abans de l’aprovació de la Constitució. En aquest sentit, ha defensat que la reforma pot contribuir a reforçar la identitat democràtica del país i ha apuntat la conveniència d’encarregar a Andorra Recerca i Innovació (AR+I) un estudi sobre els sistemes de decisió anteriors.
